UBP Meclis grubu toplandı, gündemde Belediyeler Yasası var
Siyasi Parti Başkanları arasındaki toplantının değerlendirilmesi için UBP Meclis Grubu'nun şu sıralarda toplantı gerçekleştirdiği açıklandı
Çavuşoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin tamamlandığını belirterek, söz konusu toplantının değerlendirilmesi için UBP Meclis Grubu’nun şu sıralarda toplantı gerçekleştirdiğini de açıkladı.
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