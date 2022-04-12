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UBP Meclis grubu toplandı, gündemde Belediyeler Yasası var

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Siyasi Parti Başkanları arasındaki toplantının değerlendirilmesi için UBP Meclis Grubu'nun şu sıralarda toplantı gerçekleştirdiği açıklandı
UBP Meclis grubu toplandı, gündemde Belediyeler Yasası var

UBP Meclis grubu toplandı, gündemde Belediyeler Yasası var

Siyasi Parti Başkanları arasındaki toplantının değerlendirilmesi için UBP Meclis Grubu'nun şu sıralarda toplantı gerçekleştirdiği açıklandı

Çavuşoğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun Cumhuriyet Meclisi’nde temsil edilen siyasi partilerin genel başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin tamamlandığını belirterek, söz konusu toplantının değerlendirilmesi için UBP Meclis Grubu’nun şu sıralarda toplantı gerçekleştirdiğini de açıkladı.

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