UBP Meclis Grubu Toplandı.. Kritik karar....

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceği" açıklamasının ardından Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu bugün toplandı.
Toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın "hükümeti kurma görevini güvenoyu alabilecek bir milletvekiline vereceği" açıklamasının ardından Ulusal Birlik Partisi Meclis Grubu bugün toplandı.
Toplantıda önemli kararlar alınması bekleniyor.
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