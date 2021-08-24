UBP meclis grubu toplanıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) bugün saat 10.00’da grup toplantısı yapıyor.

Toplantıda kurultayın tek merkezde mi yoksa ilçelerde mi yapılacağı yanında genel sekreterliğin kaldırıp genel başkan yardımcılığının getirilmesi, olağan kurultayın iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılması, üyeliğin sona ermesiyle ilgili düzenlemeler, 3 olağan kurultayda üst üste oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşmesi gibi konularda tüzük değişikliğine gidilmesi ele alınacak.

Grup toplantısında alınacak kararlar yarın gerçekleştirilecek parti meclisinde görüşülecek.