UBP Meclis Grubu toplantısında herhangi bir karar alınmadı...
UBP Meclis Grubu bugün sabah toplandı.
Toplantıda hükümet kurma çalışmalarıyla ilgili durum değerlendirmesi yapıldı ve hükümeti kurma görevi üstlenecek isim görüşüldü.
Toplantı yaklaşık 2 saat sürdü.
Çarşamba günü Parti Meclisi toplantısı yapılacak.
2-3 isim konuşuluyor
UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
İşte satı başları;
Henüz daha ben adayım diyen olmadı Çarşamba günü Parti Meclisi en yetkili organdır.
Esasen oradan çıkacak karar önemlidir.
Birlik ve bütünlük önümüzdeki süreçte çok önemli olacak.
Atılacak adımın birlik ve beraberliği bozmaması gerekiyor.
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