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UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı ile eşine Turistik ‘T’ izini mi?

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UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı ile eşine Turistik ‘T’ izini mi?
​​​​​​​Taksicilerin eylem ve grev yapmalarına neden olan Turistik T izinleri, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün artık donduruldu ve verilmeyecek sözüne karşın UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı ile eşine Turistik T izni verilmeye çalışılıyor.

Taksicilerin eylem ve grev yapmalarına neden olan Turistik T izinleri, Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün artık donduruldu ve verilmeyecek sözüne karşın UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı ile eşine Turistik T izni verilmeye çalışılıyor.

Özellikle Bafra Bölgesi taksicilerinin büyük tepkisine neden olan ve ekmeğimize kan doğruyor dediği Turistik ‘T’ izninin, UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı Cenk Şeren ile eşi Diğdem Şeren’e vermek için harekete geçmesi tepki topladı.

UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı Cenk Osman Şeren ile eşi Diğdem Şeren’e Turistik T izni verilmesi için Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi Müdürlüğü, İzin Kurulu Başkanı Yrd.Doç. Dr. Nazmiye Çelebi tarafından rapor hazırlanması için yazı yazıldığı belirlendi.

İzin Kurulu Başkanı Nazmiye Çelebi tarafından yazılan yazıda, İskele Kaymakamlığı, İskele Polis Müdürlüğü ve Mehmetçik Belediyesi Başkanlığına Turistik T izni konusunda araştırma yapılması istendi. 2 Ekim 2017 tarihli yazıda Efsane Sokak No:2 Mehmetçik’te sakin, Cenk Osman Şeren ile Diğdem Şeren’in 50/2000sayılı motorlu araçlarla yolcu ve eşya taşıma (Denetim) yasası altında Turistik Minibüs İşletme izni verilmesi için ayrıntılı bilgiler ihtiva eden mütalaalarınız beklenmektedir deniyor.

Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst’ün taksicilere Turistik T izni verilmeyeceği konusunda sözlü olarak verdiği beyana rağmen UBP Mehmetçik Örgüt Başkanı için kolları sıvaması dikkat çekti.

Bunun yanısıra geçtiğimiz günlerde Mağusa Bölgesi Kamyoncuları ile yemekli bir toplantıda bir araya gelen Dürüst’ün seçimde oy için kiralık araç izinleri vermeye devam ettiği öne sürülüyor.

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