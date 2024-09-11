UBP Merkezi açıkladı... Dava sonucu:11 Örgüt başkanı yetkilerini kullanamaz!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Merkezi, “bazı örgüt başkanlarının seçimleri hakkında basına yanlış bilgiler servis edildiğini” kaydetti.
UBP’den yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan “UBP’de mahkemelik olan örgüt seçimleri iptal edildi. Mahkeme seçimleri tüzüğe aykırı buldu” şeklindeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
Bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesi'nde görülen davanın sonucunun “Davanın esası neticelenene kadar seçilen örgüt başkanları yetkilerini kullanamaz” şeklinde geçici bir ara emri kararı olduğu ve davaların esasının henüz görüşülmediği kaydedildi.
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