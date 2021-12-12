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UBP Milletvekili aday seçiminden nihai sonuçları açıklandı.. İşte son liste...

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UBP Milletvekili aday seçiminden nihai sonuçları açıklandı.. İşte son liste...UBP Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde elde sayım işlemi de tamamlandı.
UBP Milletvekili aday seçiminden nihai sonuçları açıklandı.. İşte son liste...

UBP Milletvekili aday seçiminden nihai sonuçları açıklandı.. İşte son liste...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde elde sayım işlemi tamamlandı, son tablo şekillendi.

Öte yandan, pazartesi günü açıklanması beklenen kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının birleşmesiyle, resmi sonuçlardaki sıralamanın değişmesi bekleniyor.

Siyasi partiler; Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke’den 2 milletvekili adayı çıkarma hakkına sahip.

YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN 21 GÖZLEMCİ İZLEDİ

UBP aday adaylık seçimini Yüksek Seçim Kurulu’ndan 21 gözlemci izledi. Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri, pusulaların sayım işleminde, çarşaf listelerin işlenmesinde ve çarşaf listelerin bilgisayara kayıtlarında bir fiil gözlemlemcilik yaptılar. Divan Başkanı sonuçları açıklamasından, divanın kapanması ardından görevleri sona erdi.

Elden yapılan sayımlar sonucunda oluşan son liste şu şekilde:

LEFKOŞA
1Olgun Amcaoğlu5278
2Ahmet Savaşan4689
3Sadık Gardiyanoğlu4626
4Hasan Taçoy4159
5Alişan Şan3872
6Savaş Atakan3421
7Zorlu Töre3324
8Özgür Arıkan3090
9Arif Sonuç2898
10Mehmet Aktunç2829
11Aydın Soyer2793
12Havva Dağsever2376
13Batu Beyit2267
14Fisun Özsun2262
15Nurcan Yardımcı2216
16Özlem Sefer2084
17Sevil  Yölüer1923
18Hatice Özlem Şahin1704
19Hasan Yücelen1693
20Özlem Bendaşan1480
21Feyzi Hansel1231
22Fahri Onbaşı863
23Nihat Ekizoğlu856
24Batoul Peyravi738
25Ali Ratip Doğruer654
   
MAĞUSA
1Sunat Atun5441
2Dursun Oğuz5132
3Oğuzhan Hasipoğlu4721
4Hakan Dinçyürek4690
5Resmiye Canaltay3986
6Hüseyin Çavuş2729
7Meryem Boyacı2650
8Gürsel Uzun2432
9Bora Akkuş2399
10Derviş Ekşici2391
11Sultan Vural2119
12Elif Abiç2092
13Kemal Deniz Dana1929
14Ergin Ersoy1553
15Vesile E. Topçuoğlu1471
16Suat Yeldener1431
17Korhan Ekcan808
   
GİRNE
1Kutlu Evren4337
2Ünal Üstel3779
3Özdemir Berova3182
4Türel Öksüzoğlu3174
5Hasan Küçük3050
6Selim Gökbörü2213
7Mehmet Ali Tunçbilek2176
8Zalihe Damdelen1993
9Halit Bağman1732
10Münevver Çağın1704
11Mukaddes Turan1540
12Ahmet Arslan1517
13Yalçın Koçyiğit1465
14Rüyam K. Yönlüer1375
15Adnan Altan1325
16Fikret Öğdü1290
17Hüseyin Kayım1279
18Adnan Ademoğlu1013
19Atila Mahmutoğlu1001
20Cemil Karzaoğlu734
   
İSKELE
1Nazım Çavuşoğlu3129
2Yasemin Öztürk2794
3Emrah Yeşilırmak2257
4Halil Talaykurt1747
5Osman Kırşan1808
6Önder Sennaroğlu1480
7Ümit Özkıran1098
8Nuray Karakuş871
9Murat Civelek797
10Veli Gürpınar596
   
GÜZELYURT
1Ali Pilli3565
2Ziya Öztürkler1911
3Menteş Gündüz1656
4Tarkan Çeki791
5Cihan Kombos451
   
LEFKE
1Fırtına Karanfil3904
2Aytaç Çaluda2396
3Kenan Örgen2124
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