UBP Milletvekili aday seçiminden nihai sonuçları açıklandı.. İşte son liste...
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili aday belirleme ve sıralama seçiminde elde sayım işlemi tamamlandı, son tablo şekillendi.
Öte yandan, pazartesi günü açıklanması beklenen kontenjan adayları ve cinsiyet kotasının birleşmesiyle, resmi sonuçlardaki sıralamanın değişmesi bekleniyor.
Siyasi partiler; Lefkoşa 16, Mağusa 13, Girne 11, İskele 5, Güzelyurt 3 ve Lefke’den 2 milletvekili adayı çıkarma hakkına sahip.
YÜKSEK SEÇİM KURULU’NDAN 21 GÖZLEMCİ İZLEDİ
UBP aday adaylık seçimini Yüksek Seçim Kurulu’ndan 21 gözlemci izledi. Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri, pusulaların sayım işleminde, çarşaf listelerin işlenmesinde ve çarşaf listelerin bilgisayara kayıtlarında bir fiil gözlemlemcilik yaptılar. Divan Başkanı sonuçları açıklamasından, divanın kapanması ardından görevleri sona erdi.
Elden yapılan sayımlar sonucunda oluşan son liste şu şekilde:
|LEFKOŞA
|1
|Olgun Amcaoğlu
|5278
|2
|Ahmet Savaşan
|4689
|3
|Sadık Gardiyanoğlu
|4626
|4
|Hasan Taçoy
|4159
|5
|Alişan Şan
|3872
|6
|Savaş Atakan
|3421
|7
|Zorlu Töre
|3324
|8
|Özgür Arıkan
|3090
|9
|Arif Sonuç
|2898
|10
|Mehmet Aktunç
|2829
|11
|Aydın Soyer
|2793
|12
|Havva Dağsever
|2376
|13
|Batu Beyit
|2267
|14
|Fisun Özsun
|2262
|15
|Nurcan Yardımcı
|2216
|16
|Özlem Sefer
|2084
|17
|Sevil Yölüer
|1923
|18
|Hatice Özlem Şahin
|1704
|19
|Hasan Yücelen
|1693
|20
|Özlem Bendaşan
|1480
|21
|Feyzi Hansel
|1231
|22
|Fahri Onbaşı
|863
|23
|Nihat Ekizoğlu
|856
|24
|Batoul Peyravi
|738
|25
|Ali Ratip Doğruer
|654
|MAĞUSA
|1
|Sunat Atun
|5441
|2
|Dursun Oğuz
|5132
|3
|Oğuzhan Hasipoğlu
|4721
|4
|Hakan Dinçyürek
|4690
|5
|Resmiye Canaltay
|3986
|6
|Hüseyin Çavuş
|2729
|7
|Meryem Boyacı
|2650
|8
|Gürsel Uzun
|2432
|9
|Bora Akkuş
|2399
|10
|Derviş Ekşici
|2391
|11
|Sultan Vural
|2119
|12
|Elif Abiç
|2092
|13
|Kemal Deniz Dana
|1929
|14
|Ergin Ersoy
|1553
|15
|Vesile E. Topçuoğlu
|1471
|16
|Suat Yeldener
|1431
|17
|Korhan Ekcan
|808
|GİRNE
|1
|Kutlu Evren
|4337
|2
|Ünal Üstel
|3779
|3
|Özdemir Berova
|3182
|4
|Türel Öksüzoğlu
|3174
|5
|Hasan Küçük
|3050
|6
|Selim Gökbörü
|2213
|7
|Mehmet Ali Tunçbilek
|2176
|8
|Zalihe Damdelen
|1993
|9
|Halit Bağman
|1732
|10
|Münevver Çağın
|1704
|11
|Mukaddes Turan
|1540
|12
|Ahmet Arslan
|1517
|13
|Yalçın Koçyiğit
|1465
|14
|Rüyam K. Yönlüer
|1375
|15
|Adnan Altan
|1325
|16
|Fikret Öğdü
|1290
|17
|Hüseyin Kayım
|1279
|18
|Adnan Ademoğlu
|1013
|19
|Atila Mahmutoğlu
|1001
|20
|Cemil Karzaoğlu
|734
|İSKELE
|1
|Nazım Çavuşoğlu
|3129
|2
|Yasemin Öztürk
|2794
|3
|Emrah Yeşilırmak
|2257
|4
|Halil Talaykurt
|1747
|5
|Osman Kırşan
|1808
|6
|Önder Sennaroğlu
|1480
|7
|Ümit Özkıran
|1098
|8
|Nuray Karakuş
|871
|9
|Murat Civelek
|797
|10
|Veli Gürpınar
|596
|GÜZELYURT
|1
|Ali Pilli
|3565
|2
|Ziya Öztürkler
|1911
|3
|Menteş Gündüz
|1656
|4
|Tarkan Çeki
|791
|5
|Cihan Kombos
|451
|LEFKE
|1
|Fırtına Karanfil
|3904
|2
|Aytaç Çaluda
|2396
|3
|Kenan Örgen
|2124
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