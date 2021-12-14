UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekili aday sıralaması seçiminin tamamlandığını duyurdu.

Divan Başkanı İlker Edip’in yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan UBP üyelerinin aday sıralaması için oy verme işleminin tamamlandığı duyuruldu.

Divana yapılan itirazlar sonucunda tüm kontrollerin yapılmasının ardından adayların belirlendiğini belirten Edip, toplam 8 bin 727 üyenin oy kullandığını, geçerli oy sayısının ise 8 bin 718 olduğunu kaydetti.

LEFKOŞA Sira İsim - Soyisim Oy 1 Olgun Amcaoğlu 5278 2 Ahmet Savaşan 4689 3 Sadık Gardiyanoğlu 4626 4 Hasan Taçoy 4159 5 Alişan Şan 3872 6 Savaş Atakan 3421 7 Zorlu Töre 3324 8 Özgür Arıkan 3090 9 Arif Sonuç 2898 10 Mehmet Aktunç 2829 11 Aydın Soyer 2793 12 Havva Dağsever 2376 13 Batu Beyit 2267 14 Fisun Özsun 2262 15 Nurcan Yardımcı 2216 16 Özlem Sefer 2084 17 Sevil Yölüer 1923 18 Hatice Özlem Şahin 1704 19 Hasan Yücelen 1693 20 Özlem Bendaşan 1480 21 Feyzi Hansel 1231 22 Fahri Onbaşı 863 23 Nihat Ekizoğlu 856 24 Batoul Peyravi 738 25 Ali Ratip Doğruer 654 MAĞUSA Sira İsim - Soyisim Oy 1 Sunat Atun 5441 2 Dursun Oğuz 5132 3 Oğuzhan Hasipoğlu 4721 4 Hakan Dinçyürek 4690 5 Resmiye Canaltay 3986 6 Hüseyin Çavuş 2729 7 Meryem Boyacı 2650 8 Gürsel Uzun 2432 9 Bora Akkuş 2399 10 Derviş Ekşici 2391 11 Sultan Vural 2119 12 Elif Abiç 2092 13 Kemal Deniz Dana 1929 14 Ergin Ersoy 1553 15 Vesile E. Topçuoğlu 1471 16 Suat Yeldener 1431 17 Korhan Ekcan 808 GİRNE Sira İsim - Soyisim Oy 1 Kutlu Evren 4337 2 Ünal Üstel 3779 3 Özdemir Berova 3182 4 Türel Öksüzoğlu 3174 5 Hasan Küçük 3050 6 Selim Gökbörü 2213 7 Mehmet Ali Tunçbilek 2176 8 Zalihe Damdelen 1993 9 Halit Bağman 1732 10 Münevver Çağın 1704 11 Mukaddes Turan 1540 12 Ahmet Arslan 1517 13 Yalçın Koçyiğit 1465 14 Rüyam K. Yönlüer 1375 15 Adnan Altan 1325 16 Fikret Öğdü 1290 17 Hüseyin Kayım 1279 18 Adnan Ademoğlu 1013 19 Atila Mahmutoğlu 1001 20 Cemil Karzaoğlu 734 İSKELE Sira İsim - Soyisim Oy 1 Nazım Çavuşoğlu 3129 2 Yasemin Öztürk 2794 3 Emrah Yeşilırmak 2257 4 Osman Kırşan 1808 5 Halil Talaykurt 1747 6 Önder Sennaroğlu 1480 7 Ümit Özkıran 1098 8 Nuray Karakuş 871 9 Murat Civelek 797 10 Veli Gürpınar 596 GÜZELYURT Sira İsim - Soyisim Oy 1 Ali Pilli 3565 2 Ziya Öztürkler 1911 3 Menteş Gündüz 1656 4 Tarkan Çeki 791 5 Cihan Kombos 451 LEFKE Sira İsim - Soyisim Oy 1 Fırtına Karanfil 3904 2 Aytaç Çaluda 2396 3 Kenan Örgen 2124

11 Aralık 2021 tarihinde yapılan “Ulusal Birlik Partisi 23 Ocak 2022 Milletvekilliği aday sıralaması seçimi” Lefkoşa Kapalı Atatürk Spor Salonunda saat: 9:00 da başlamış olup, saat 21:00’de oy verme işlemi tamamlanmıştır. Seçim öncesi yapılan açıklamada sonucun hızlı verilebilmesi amacıyla ön sayımın tarayıcı (scanner) sistem ile yapılacağı nihai sayımın ise açık tasnif ve sayım esasına göre yapılacağı açıklanmıştır. Parti Tüzüğümüzün 28’inci maddesine uygun olarak seçim gizli oy ve açık tasnif ve sayım esasına göre yapılmıştır. Oyların tamamının sayımı, dökümü ve birleştirilmesi tüm aday adayı ve üyelere açık olarak, 21 kişilik Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin gözlem ve nezaretinde adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilip sonuçlandırılmıştır. Milletvekilliği aday sıralaması seçimi sayım işlemi 12.12.2021 tarihinde takriben saat: 9:00 itibari ile tamamlanmış ve Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri huzurunda nihai netice açıklanmıştır. 12 Aralık 2021 tarihinde divana ulaştırılan itirazlar değerlendirilip neticelendirilmiş ve gerekli cevaplar itiraz sahiplerine bildirilmiştir. Divana yapılan itirazlar sonucu tüm kontroller yapılmış olup, nihai netice aşağıdaki gibidir;

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI: 8727 İPTAL EDİLEN OY PUSULA SAYISI: 9 KULLANILAN GEÇERLİ OY PUSULA SAYISI: 8718 İLÇE BAZINDA GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY SAYISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR: