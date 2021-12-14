UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekili aday sıralaması seçiminin tamamlandığını duyurdu.
Divan Başkanı İlker Edip’in yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan UBP üyelerinin aday sıralaması için oy verme işleminin tamamlandığı duyuruldu.
Divana yapılan itirazlar sonucunda tüm kontrollerin yapılmasının ardından adayların belirlendiğini belirten Edip, toplam 8 bin 727 üyenin oy kullandığını, geçerli oy sayısının ise 8 bin 718 olduğunu kaydetti.
11 Aralık 2021 tarihinde yapılan “Ulusal Birlik Partisi 23 Ocak 2022 Milletvekilliği aday sıralaması seçimi” Lefkoşa Kapalı Atatürk Spor Salonunda saat: 9:00 da başlamış olup, saat 21:00’de oy verme işlemi tamamlanmıştır. Seçim öncesi yapılan açıklamada sonucun hızlı verilebilmesi amacıyla ön sayımın tarayıcı (scanner) sistem ile yapılacağı nihai sayımın ise açık tasnif ve sayım esasına göre yapılacağı açıklanmıştır. Parti Tüzüğümüzün 28’inci maddesine uygun olarak seçim gizli oy ve açık tasnif ve sayım esasına göre yapılmıştır. Oyların tamamının sayımı, dökümü ve birleştirilmesi tüm aday adayı ve üyelere açık olarak, 21 kişilik Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin gözlem ve nezaretinde adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilip sonuçlandırılmıştır. Milletvekilliği aday sıralaması seçimi sayım işlemi 12.12.2021 tarihinde takriben saat: 9:00 itibari ile tamamlanmış ve Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri huzurunda nihai netice açıklanmıştır. 12 Aralık 2021 tarihinde divana ulaştırılan itirazlar değerlendirilip neticelendirilmiş ve gerekli cevaplar itiraz sahiplerine bildirilmiştir. Divana yapılan itirazlar sonucu tüm kontroller yapılmış olup, nihai netice aşağıdaki gibidir;
TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI: 8727 İPTAL EDİLEN OY PUSULA SAYISI: 9 KULLANILAN GEÇERLİ OY PUSULA SAYISI: 8718 İLÇE BAZINDA GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY SAYISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:
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