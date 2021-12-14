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UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı

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UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı
UBP, Milletvekili Aday Sıralama Seçimini Tamamladı

Ulusal Birlik Partisi (UBP), 23 Ocak 2022 Milletvekili aday sıralaması seçiminin tamamlandığını duyurdu. 

Divan Başkanı İlker Edip’in yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık Cumartesi günü Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yer alan UBP üyelerinin aday sıralaması için oy verme işleminin tamamlandığı duyuruldu.

Divana yapılan itirazlar sonucunda tüm kontrollerin yapılmasının ardından adayların belirlendiğini belirten Edip, toplam 8 bin 727 üyenin oy kullandığını, geçerli oy sayısının ise 8 bin 718 olduğunu kaydetti.

 

 

 

LEFKOŞA

 

Sira

İsim - Soyisim

Oy

1

Olgun Amcaoğlu

5278

2

Ahmet Savaşan

4689

3

Sadık Gardiyanoğlu

4626

4

Hasan Taçoy

4159

5

Alişan Şan

3872

6

Savaş Atakan

3421

7

Zorlu Töre

3324

8

Özgür Arıkan

3090

9

Arif Sonuç

2898

10

Mehmet Aktunç

2829

11

Aydın Soyer

2793

12

Havva Dağsever

2376

13

Batu Beyit

2267

14

Fisun Özsun

2262

15

Nurcan Yardımcı

2216

16

Özlem Sefer

2084

17

Sevil Yölüer

1923

18

Hatice Özlem Şahin

1704

19

Hasan Yücelen

1693

20

Özlem Bendaşan

1480

21

Feyzi Hansel

1231

22

Fahri Onbaşı

863

23

Nihat Ekizoğlu

856

24

Batoul Peyravi

738

25

Ali Ratip Doğruer

654

 

 

 

MAĞUSA

 

Sira

İsim - Soyisim

Oy

1

Sunat Atun

5441

2

Dursun Oğuz

5132

3

Oğuzhan Hasipoğlu

4721

4

Hakan Dinçyürek

4690

5

Resmiye Canaltay

3986

6

Hüseyin Çavuş

2729

7

Meryem Boyacı

2650

8

Gürsel Uzun

2432

9

Bora Akkuş

2399

10

Derviş Ekşici

2391

11

Sultan Vural

2119

12

Elif Abiç

2092

13

Kemal Deniz Dana

1929

14

Ergin Ersoy

1553

15

Vesile E. Topçuoğlu

1471

16

Suat Yeldener

1431

17

Korhan Ekcan

808

 

 

 

GİRNE

 

Sira

İsim - Soyisim

Oy

1

Kutlu Evren

4337

2

Ünal Üstel

3779

3

Özdemir Berova

3182

4

Türel Öksüzoğlu

3174

5

Hasan Küçük

3050

6

Selim Gökbörü

2213

7

Mehmet Ali Tunçbilek

2176

8

Zalihe Damdelen

1993

9

Halit Bağman

1732

10

Münevver Çağın

1704

11

Mukaddes Turan

1540

12

Ahmet Arslan

1517

13

Yalçın Koçyiğit

1465

14

Rüyam K. Yönlüer

1375

15

Adnan Altan

1325

16

Fikret Öğdü

1290

17

Hüseyin Kayım

1279

18

Adnan Ademoğlu

1013

19

Atila Mahmutoğlu

1001

20

Cemil Karzaoğlu

734

 

 

 

İSKELE

 

Sira

İsim - Soyisim

Oy

1

Nazım Çavuşoğlu

3129

2

Yasemin Öztürk

2794

3

Emrah Yeşilırmak

2257

4

Osman Kırşan

1808

5

Halil Talaykurt

1747

6

Önder Sennaroğlu

1480

7

Ümit Özkıran

1098

8

Nuray Karakuş

871

9

Murat Civelek

797

10

Veli Gürpınar

596

 

 

 

GÜZELYURT

 

Sira

İsim - Soyisim

Oy

1

Ali Pilli

3565

2

Ziya Öztürkler

1911

3

Menteş Gündüz

1656

4

Tarkan Çeki

791

5

Cihan Kombos

451

 

 

 

LEFKE

 

Sira

İsim - Soyisim

Oy

1

Fırtına Karanfil

3904

2

Aytaç Çaluda

2396

3

Kenan Örgen

2124

 

 

11 Aralık 2021 tarihinde yapılan “Ulusal Birlik Partisi 23 Ocak 2022 Milletvekilliği aday sıralaması seçimi” Lefkoşa Kapalı Atatürk Spor Salonunda saat: 9:00 da başlamış olup, saat 21:00’de oy verme işlemi tamamlanmıştır. Seçim öncesi yapılan açıklamada sonucun hızlı verilebilmesi amacıyla ön sayımın tarayıcı (scanner) sistem ile yapılacağı nihai sayımın ise açık tasnif ve sayım esasına göre yapılacağı açıklanmıştır. Parti Tüzüğümüzün 28’inci maddesine uygun olarak seçim gizli oy ve açık tasnif ve sayım esasına göre yapılmıştır. Oyların tamamının sayımı, dökümü ve birleştirilmesi tüm aday adayı ve üyelere açık olarak, 21 kişilik Yüksek Seçim Kurulu temsilcilerinin gözlem ve nezaretinde adil ve şeffaf bir şekilde gerçekleştirilip sonuçlandırılmıştır. Milletvekilliği aday sıralaması seçimi sayım işlemi 12.12.2021 tarihinde takriben saat: 9:00 itibari ile tamamlanmış ve Yüksek Seçim Kurulu gözlemcileri huzurunda nihai netice açıklanmıştır. 12 Aralık 2021 tarihinde divana ulaştırılan itirazlar değerlendirilip neticelendirilmiş ve gerekli cevaplar itiraz sahiplerine bildirilmiştir. Divana yapılan itirazlar sonucu tüm kontroller yapılmış olup, nihai netice aşağıdaki gibidir;

TOPLAM KULLANILAN OY SAYISI: 8727 İPTAL EDİLEN OY PUSULA SAYISI: 9 KULLANILAN GEÇERLİ OY PUSULA SAYISI: 8718 İLÇE BAZINDA GEÇERLİ VE GEÇERSİZ OY SAYISI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

resim_2021-12-14_151005.png

 

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