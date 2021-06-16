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UBP Milletvekili Atun, İlahiyat Bölümlerinin Yasal Statüye Kavuşturulması İçin Yasa Önerileri Hazırladı

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UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, ilahiyat bölümlerini yasal statüye kavuşturmak amacıyla eğitimle ilgili üç yasaya değişiklik önerisi hazırladı.
UBP Milletvekili Atun, İlahiyat Bölümlerinin Yasal Statüye Kavuşturulması İçin Yasa Önerileri Hazırladı

UBP Gazimağusa Milletvekili Sunat Atun, ilahiyat bölümlerini yasal statüye kavuşturmak amacıyla eğitimle ilgili üç yasaya değişiklik önerisi hazırladı.

Atun’un hazırlayarak Cumhuriyet Meclisi’ne sunduğu “Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi, Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Önerisi ve Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi Resmi Gazete’de yayımlanarak halkın bilgisine sunuldu.

Yasa önerileriyle ilgili görüş ve önerilerin 20 gün içinde yazılı olarak Meclis Başkanlığı’na sunulabileceği belirtildi.

Talim ve Terbiye Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesinde 31/2000 Sayılı Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının 2'nci maddesinde yer alan "Okul" tefsirinin değiştirilerek, halen okul olarak eğitim ve öğretime devam eden ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, liseler ve kolejlerin okul olarak yasal bir statü kazandırılmasının amaçlandığı kaydedildi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Milli Eğitim (Değişiklik) Yasa Önerisi’yle esas yasanın "Kuruluş" yan başlıklı 34'üncü maddesinde, halen ortaöğretimde okul olarak eğitim ve öğretime devam eden ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, liseler ve kolejlerin okul olarak kuruluş ile ilgili kurala eklenmesi ve yasal bir statü kazandırılması amaçlanıyor.

Genel Ortaöğretim Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Önerisi’nin genel gerekçesine göre de öneri, esas yasanın "Daireye Bağlı Kuruluşlar" yan başlıklı 6'ncı maddesine halen eğitim ve öğretime devam eden ilahiyat bölümlerini içeren ortaokul, liseler ve kolejlere yasal bir statü kazandırılması amacıyla hazırlandı.

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