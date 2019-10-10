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UBP Milletvekili Çaluda: UBP'nin %40 oyu var , Özersay %10'u bile bulmayacak!

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UBP Milletvekili Çaluda: UBP'nin %40 oyu var , Özersay %10'u bile bulmayacak!
UBP Milletvekili Çaluda: UBP'nin %40 oyu var , Özersay %10'u bile bulmayacak!

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay'ın "Başbakan Ersin Tatar'ın Cunmuhurbaşkanı seçimlerinde kendisiyle birlikte aday olması durumunda hükümetin bozulabileceğini ifade etmesine ilk tepki UBP Lefke M.V. Aytaç Çaluda'dan geldi:

Çaluda TV Güneş'te konuştu:
"Özeray’ın kendi görüşüdür.Ben bu tip açıklamalara karşıyım. Ama işin gerçeğine bakılacak olursak, neticede bir koalisyon hükümetidir. Eğer böyle bir süreç yaşanacaksa, yani Genel Başkanımız da aday olacaksa, hükümet bozulur gibi söylemlere ben katılmıyorum ve gerçekten de üzülüyorum ve doğru da bulmuyorum.
Bu gibi bir söylem, UBP ve tabanında ciddi rahatsızlık veriyor.
UBP’nin yetkili organları var. UBP bugün seçime gitse yüzde 40 ve daha fazla oyu vardır. Sn. Özersay’ın partisi yüzde 10’ları bile bulmayacak. Etki altına almaya çalışıyor."

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