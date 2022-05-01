  • BIST 2.430,55
  • Altın 905.43
  • Dolar 14.8432
  • Euro 15.6476
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKAGizemli hepatitle ilgili ilk ciddi uyarı geldi

UBP Milletvekili Çavuş, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

» »
UBP Milletvekili Çavuş, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı
UBP Milletvekili Çavuş, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

 Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Çavuş 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kelle mesajında, “Kıbrıs Türk çiftçisi, 1 Mayıs 1943 yılında birlik olarak hareket ve mücadele etmek amacıyla Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini kurmuştur. 79 sene boyunca adamızdaki topraklara can veren, emek veren tüm çiftçilerin gününü kutlarım. Dünyada ve ülkemizde her yıl kutlanmakta olan dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda, emekçi kardeşlerimizi selamlıyorum. Ayrıca, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TKÖD'den vatandaşlara uyarı!01 Mayıs 2022 Pazar 12:11
  • Alsancak'ta feci kaza!01 Mayıs 2022 Pazar 11:58
  • 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü!01 Mayıs 2022 Pazar 11:55
  • 2 Farklı Bölgede Ağaç Yangını01 Mayıs 2022 Pazar 11:47
  • 1 Mayıs etkinliklerle kutlanıyor01 Mayıs 2022 Pazar 11:35
  • Tatar: Çiftçiler Birliği, Üreticinin Hayatta Kalmasına Vesile Olmuştur01 Mayıs 2022 Pazar 11:24
  • Sucuoğlu, Ramazan Bayramının Sağlık, Huzur, ve Esenlik İçerisinde Geçmesini Temenni Etti01 Mayıs 2022 Pazar 11:17
  • Cumhurbaşkanı Tatar, 17. Kıbrıs İpek Koza Festivali'nin Açılışına Katıldı01 Mayıs 2022 Pazar 11:03
  • KTMMOB Genel Başkanlığına Yeniden Tunç Adanır Seçildi01 Mayıs 2022 Pazar 10:52
  • Din Görevlilerinden Bayram Mesajı: Sevinin, Sevindirin ve Bayramı Sevdirin01 Mayıs 2022 Pazar 10:44
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti