UBP Milletvekili Çavuş, 1 Mayıs Mesajı Yayımladı

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Çavuş 1 Mayıs İşçi Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Kelle mesajında, “Kıbrıs Türk çiftçisi, 1 Mayıs 1943 yılında birlik olarak hareket ve mücadele etmek amacıyla Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliğini kurmuştur. 79 sene boyunca adamızdaki topraklara can veren, emek veren tüm çiftçilerin gününü kutlarım. Dünyada ve ülkemizde her yıl kutlanmakta olan dayanışmanın, iyiliğin, birliğin ve güzelliğin birleştiği 1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı’nda, emekçi kardeşlerimizi selamlıyorum. Ayrıca, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren Ramazan Bayramı hayırlara vesile olsun” ifadelerini kullandı.