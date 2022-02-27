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UBP Milletvekili Çavuş: Rusya-Ukrayna Savaşını Üzüntü İle İzliyoruz

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Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Çavuş, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatının sonuçlarını sivil halk ve çocukların ödeyeceğini” kaydetti.
UBP Milletvekili Çavuş: Rusya-Ukrayna Savaşını Üzüntü İle İzliyoruz

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Hüseyin Çavuş, “Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatının sonuçlarını sivil halk ve çocukların ödeyeceğini” kaydetti.


Çavuş yazılı açıklamasında, “savaş gören bir ülkenin çocukları olarak Rusya-Ukrayna savaşını üzüntü ile izlediklerini” dile getirdi, sivil halkın can kayıplarının günden güne arttığı bu savaşın barışçıl yollar ile bir an önce çözülmesi gerektiğini belirtti.


Çavuş, şu ifadeleri kullandı:
“Tüm savaşlar bir yıkımdır. Yaraları sarmak da çok zor ve uzun yıllar ister. Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı işgal harekatının sonuçlarını sivil halk ve çocukların ödeyeceğini unutmamak gerekir.  
Sivil halkın can kayıplarının günden güne arttığı bu savaşın barışçıl yollar ile biran önce çözülmesi gerektiğini düşünmekteyim.
Rusya-Ukrayna savaşı bizlere Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünün ülkemiz için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. 
Bu duygu ve düşüncelerle tüm tarafların sağduyulu davranarak savaşı bir an önce sonlandırılmasını temenni ederim.” 

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