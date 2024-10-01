  • BIST 9665.78
  • Altın 2900.186
  • Dolar 34.1797
  • Euro 38.0819
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKASuriye'nin başkenti Şam'da üst üste patlamalar meydana geldi

UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın Dosyası Başsavcılık'ta!

» »
Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dosyasının Başsavcılığa gönderildi.
UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın Dosyası Başsavcılık'ta!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması tamamlanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dosyasının Başsavcılığa gönderildiğini duyurdu, bundan sonraki süreçte de “dokunulmazlığın kaldırılması” olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması olan UBP milletvekilinin (Emrah Yeşilırmak) polisteki soruşturmasının tamamlandığını ve dosya sonunda Başsavcılığa gönderildiğini duyurdu.

Özersay, “Başsavcılığın vereceği görüş ertesinde birkaç hafta sonra konunun artık Meclis’e gelmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir karar verilmesi gerekecek. Herkes görevini yasalara uygun olarak ve doğru yaparsa bu konu dokunulmazlığın kaldırılması oylaması için Meclis’e gelecektir. Adım adım takibe devam” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yeni yasama yılı bugün başlıyor01 Ekim 2024 Salı 08:51
  • Telekomünikasyon Dairesi’nden borçlu abonelere duyuru01 Ekim 2024 Salı 08:51
  • Elektriğe %15 ve %20 zam!01 Ekim 2024 Salı 08:48
  • “Kıbrıs Cumhuriyeti” pasaportu Birleşik Krallık ve ABD pasaportlarını geride bıraktı30 Eylül 2024 Pazartesi 16:51
  • Mimarlar Odası: Prefabrik sınıflar geçici olarak kullanılmalı30 Eylül 2024 Pazartesi 16:43
  • Zamanında Alınan Tedbirler, Felaketi Önler30 Eylül 2024 Pazartesi 16:20
  • Güney Kıbrıs Lübnan tahliyesi için 'azami hazırlık durumunda'30 Eylül 2024 Pazartesi 15:09
  • “31 Ağustos’a kadar olan borçların 14 Ekim’e kadar ödenmesi gerek”30 Eylül 2024 Pazartesi 15:05
  • Öğretmen sendikalarından iki toplumlu etkinlik30 Eylül 2024 Pazartesi 15:02
  • İşte Haftalık İtfaiye Raporu (23 - 29 Eylül 2024)30 Eylül 2024 Pazartesi 14:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti