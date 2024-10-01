UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak'ın Dosyası Başsavcılık'ta!

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması tamamlanan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Emrah Yeşilırmak’ın dosyasının Başsavcılığa gönderildiğini duyurdu, bundan sonraki süreçte de “dokunulmazlığın kaldırılması” olduğunu vurguladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özersay, sahte diploma aldığı gerekçesiyle hakkında polis soruşturması olan UBP milletvekilinin (Emrah Yeşilırmak) polisteki soruşturmasının tamamlandığını ve dosya sonunda Başsavcılığa gönderildiğini duyurdu.

Özersay, “Başsavcılığın vereceği görüş ertesinde birkaç hafta sonra konunun artık Meclis’e gelmesi ve dokunulmazlığının kaldırılması konusunda bir karar verilmesi gerekecek. Herkes görevini yasalara uygun olarak ve doğru yaparsa bu konu dokunulmazlığın kaldırılması oylaması için Meclis’e gelecektir. Adım adım takibe devam” dedi.