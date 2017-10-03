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UBP, Milletvekili Genel Seçimleri için tarih belirledi

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UBP, Milletvekili Genel Seçimleri için tarih belirledi
UBP, bugün sabah saatlerinde meclisteki gurubunu toplayarak Milletvekili Genel Seçimleri için tarih belirledi.

GAK TV’nin haberine göre, azınlık hükumetinin büyük ortağı Ulusal Birlik Partisi, bugün sabah saatlerinde meclisteki gurubunu toplayarak Milletvekili Genel Seçimleri için tarih belirledi.

Başbakan Özgürgün başkanlığında toplanan UBP, Milletvekili Genel Seçimleri için 15 Nisan 2018 tarihini uygun gördü.

Özgürgün, dün gerçekleştirdiği açıklamasında da 15 Nisan 2018’i seçimler için uygun gördüğünü kaydetmişti.

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