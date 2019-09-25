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UBP Milletvekili Hasipoğlu: "New York'ta bir ışık göremiyorum"

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UBP Milletvekili Hasipoğlu, ABD'de gerçekleşen BM zirvesinde Kıbrıs sorunu ile ilgili herhangi bir gelişme yaşanacağına inanmadığını belirtti.
UBP Milletvekili Hasipoğlu: "New York'ta bir ışık göremiyorum"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu, BRT’de katıldığı 45+ programında gündeme ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.

New York görüşmeleri ve Maraş konusundaki görüşlerini paylaşan Hasipoğlu, New York’ta Kıbrıs konusundaki görüşmelerden sonuç beklemediğini söyledi.

Hasipoğlu "New York’ta bir ışık göremiyorum, usulen her sene gidilen ziyaretlerden biri olacak, bir şey çıkmasını beklemiyorum" dedi.

Hasipoğlu, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun, Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’e verdiği cevabı da değerlendirdi.

Hasipoğlu, “Çavuşoğlu, Rum Lider Anastasiadis’in kafasının net olmadığını bir çok kez söyledi, Rum tarafı bir şekilde neyi görüşeceklerine karar vermeli. Çavuşoğlu’nun bu konudaki tespiti son derece yerindedir” dedi.

Ankara’da gerçekleştirilen “Kıbrıs’ta son söz” adlı panele konuşmacı olarak katıldığını da anımsatan Hasipoğlu, Maraş konusu ile ilgili sunumunda dikkat çeken notları paylaştı.

Hasipoğlu, “Yıllarca biz Maraş’ı hep Rum tarafına verilecek bir bölge olarak görüp gözden çıkardık.. Biz de dedik ki artık Rum tarafının keyfini beklemeye gerek yok. Bizim artık Rum tarafını rahatsız etmemiz lazım. Hem Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon politikamızla hem de Maraş’la…Geçmişte, 13 Türk aile Maraş’a yerleştirmek istenmiş, tepkiler sonucunda başarısız bir girişim olmuştu. Geri adım atılmıştı. Artık siyasi ve güçlü bir altyapıyla açılacak. Konjektür olarak da başarısız olmamıza neden yok” dedi.

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