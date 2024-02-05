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UBP Milletvekili Küçük: Şampiyon Meleklerimizi Unutmayacağız

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Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Hasan Küçük, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremde hayatını kaybedenleri ve "Şampiyon Melekleri" andı.
UBP Milletvekili Küçük: Şampiyon Meleklerimizi Unutmayacağız

Yazılı bir mesaj yayımlayan Küçük, "asrın felaketi" diye nitelediği depremin yarın yıl dönümü olduğunu ve depremin kendilerinde tarif edilemez bir duygu oluşturduğunu, bu acının yıllar geçse de düzelmesinin mümkün olmadığını kaydetti.

Adıyaman’da devam eden mahkeme sürecinin yakın takipçisi olacaklarını ve suçluların olası kasttan yargılanması gerektiğini söyleyen Küçük, mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan, 35’i Kıbrıslı Türk sporcu ve öğretmenlerden oluşan kafilenin yanı sıra toplam 72 kişiye mezar olan İsias Otel’in 11 sanığı, “bilinçli taksirden” yargılanmaya başlamıştır. Bu davanın “olası kasta” çevrilmesi en büyük isteğimizdir. Suçlular en ağır cezayı alana ve bu dava emsal bir dava olana kadar mücadelemiz devam edecektir. Bizlerin en büyük görevi artık Şampiyon Meleklerimizin anısını yaşatmaktır. Şampiyon Melekler Derneği’mize her türlü katkıyı vermeye ve onların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet acılı ailelerine başsağlığı dilerim”

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