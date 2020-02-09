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UBP Milletvekili Özgürgün Türkiye'de tatilde

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UBP Milletvekili Özgürgün Türkiye'de tatilde
UBP Milletvekili Özgürgün Türkiye'de tatilde

KKTC eski Başbakanı Hüseyin Özgürgün, aleyhindeki tüm suçlamalara aldırmaksınız, İstanbul’da manken- oyuncu eşi İnci Pars Özgürgün ile gününü gün ediyor.

En son, Nişantaşı’nda şapkası ile Türkiye magazin basınınında dikkatini çeken Özgürgün, magazin sayfalarına manşet oldu. Özgürgün, Nişantaşı’nda, eşi İnci Pars Özgürgün ile el ele görüntülendi. Meclis çalışmalarına aylardır katılmayan ve “Beni vekillikten atın” diye meydan okuyan Hüseyin Özgürgün, bir yandan da sağlık raporları ile Meclis çalışmalarına katılmamasını yasal bir zemine dayandırıyor.

Özgürgün, İstanbul’da günün gün ederken, KKTC’ye aleyhindeki “banka hesabında hesabını veremediği paraların” kaynağı nedeniyle dönemediği ifade ediliyor. Bir süredir, Özgürgün ile temasa geçen UBP’liler ise sık sık İstanbul’a gidip geliyor. Özgürgün cephesindeki son gelişmelerin, Cumhurbaşkanı adayı UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından da yakından takip edildiği gelen bilgiler arasında.

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