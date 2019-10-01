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UBP Milletvekili Özgürgün'den Arıklı'ya teşekkür

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Özgürgün'den Arıklı'ya sosyal medyadan teşekkür
UBP Milletvekili Özgürgün'den Arıklı'ya teşekkür

Komitede dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin oybirliği kararı alınan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün, Meclis tatilinin ardından gerçekleştirilen bugünkü ilk toplantıya katılmaması dikkatlerden kaçmadı.

Özgürgün gün içerisinde sosyal medya hesabından Yeniden Doğuş Partisi Başkanı Erhan Arıklı'ya teşekkür tweeti attı.Özgürgün'ün paylaşımı şu şekilde: 

Bu süreçte başından beri, hiçbir beklentisi olmadan, siyaset hayatımda çok az rastladığım bir dostluk örneği gösteren, sevgili Yeniden Doğuş Partisi genel başkanı Erhan Arıklı'ya, teşekkürü bir borç bilirim

 

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