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UBP Milletvekili Savaşan’dan UBP ambleminin yakılmasına tepki

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UBP Milletvekili Ahmet Savaşan dün Meclis önünde Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemde UBP ambleminin yakılmasıyla ilgili olarak, “UBP’nin sembolünü yakanlar hesabını verecek” dedi.
UBP Milletvekili Savaşan’dan UBP ambleminin yakılmasına tepki

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan dün Meclis önünde Belediyeler Reformu’na karşı yapılan eylemde UBP ambleminin yakılmasına kişisel sosyal medya hesabı üzerinden sert tepki gösterdi.

Ahmet Savaşan, “UBP’nin sembolünü yakanlar hesabını verecek” başlığı ile paylaştığı mesajında, görüş ve tutumlarını kamuoyuna duyurmak veya başka herhangi bir sebeple kimsenin herhangi bir siyasi partinin veya kuruluşun sembolüne saldırma hakkı olmadığını vurguladı.

Ahmet Savaşan paylaşımında ayrıca “Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkan partimizin, Ulusal Birlik Partisi’nin resmi ambleminin bulunduğu herhangi bir şeyi kimseye çiğnetmeyiz, yaktırmayız. Bunu yapanlar hesabını verecek!” ifadelerini kullandı.

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