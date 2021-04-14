UBP Milletvekili Yasemin Öztürk: ‘Dün test yaptırdım, sonuç negatif’

Öztürk, dün test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu söyledi.

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, hayat pahalılığı ödeneğinin durdurulması ile ilgili kararın yasallaşması için temaslı olduğunu iddia ettikleri UBP Milletvekili Yasemin Öztürk'ün Meclise çağrıldığını açıklaması üzerine konuşan Milletvekili Öztürk, dün test yaptırdığını ve sonucunun negatif olduğunu söyledi.

UBP Milletvekili Öztürk, Kıbrıs Postası’na yaptığı açıklamada ‘Yan yana yürüdük, açık havada… Eline dokunmadım, bir metreden fazla mesafe koyduk. Temaslı değilim. Test de yaptım negatif çıktı” diyerek “Sendikalar Hayat Pahalılığı’nın durdurulmasını istemiyor. İyi bir bahane buldular. Fakat ben temaslı değilim’ dedi.