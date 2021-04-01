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UBP Milletvekili Zorlu Töre

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UBP Milletvekili Zorlu Töre, “1 Nisan 1955 EOKA günü ve ENOSİS” ile ilgili konuşma yaptı.
UBP Milletvekili Zorlu Töre

UBP Milletvekili Zorlu Töre, “1 Nisan 1955 EOKA günü ve ENOSİS” ile ilgili konuşma yaptı.

Rum tarafının meclisinde ENOSİS kararlarının var olduğunu dile getiren Töre, Rumlar ve Yunanlıların Kıbrıslı Türkleri yok etmek istemesi üzerine “ya taksim ya ölüm” tezinin gündeme geldiğini, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kurulmasına sebep olduğunu söyledi.

Kıbrıs Cumhuriyeti’nin iki halka dayalı kurulduğunu fakat Rumların ENOSİS’ten vazgeçmediğini dile getiren Töre, EOKA kararlarının görevlerinin bitmediğinin söylendiğini kaydetti.

1963 yıllarında yaşanan olayları da anlatan Töre, Rumların halen Türkleri eşit görmediğini belirtti.

Kıbrıslı Türklerin tarihinin 1571 yılında başladığını söyleyen Töre, Kıbrıs Türk halkının ulusal değerlerini koruyarak bugünlere gelindiğini kaydetti.

Anavatan Türkiye’den asla kopmamak gerektiğini dile getiren Töre, KKTC’nin milli bir devlet olduğunu ve yaşayacağını belirtti.

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