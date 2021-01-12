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UBP MYK kararını açıkladı

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Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanarak son siyasal gelişmeleri değerlendirdi.
UBP MYK kararını açıkladı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu bugün Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanarak son siyasal gelişmeleri değerlendirdi.

Merkez Yönetim Kurulu’nun bugünkü toplantısıyla ilgili açıklama şöyledir:

“ Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan, Başbakan Ersan Saner’in başkanlığındaki toplantısında Cumhuriyet Meclisi Başkanlık seçim sürecinde yaşananları, hükümet ve ülkedeki gidişatı değerlendirmiştir.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Genel Başkan Ersan Saner’a izlediği politikada destek belirtilmiş Genel Başkan’a, hükümet ortakları ve muhalefet partileri ile istişare etmek ve salgın sürecini göz önünde bulundurmak suretiyle erken seçim tarihini belirlemesi için yetki vermiştir.

Merkez Yönetim Kurulu’nda ayrıca salgın sürecinin devam ettiğine dikkat çekilerek hükümetin gerek hastalıkla mücadele ve aşılama gerekse halkın ekonomik sıkıntılarının aşılması için yapacağı çalışmalara destek verileceğinin altı çizilmiştir.”

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