UBP MYK Sonrası Sucuoğlu Açıklaması

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, UBP Parti Meclisi’nin Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından hükümeti kurmakla görevlendirilen Girne Milletvekili Ünal Üstel’in yetkilendirilmesi konusunu Çarşamba günü değerlendireceğini söyledi.

Ünal Üstel’in hükümeti kurma görevini almasının hemen ardından UBP Genel Merkezi’nde yapılam Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Toplantının ardından açıklama yapan Sucuoğlu, UBP Parti tüzüğüne göre Parti Meclisi tarafından Üstel’in hükümeti kurmakla yetkilendirilmesi için yapılması gereken toplantının Çarşamba günü yapılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın saat 17.30 sıralarında kendisini arayarak Cumhurbaşkanlığı’na davet ettiğini ve Anayasa’nın verdiği yetkiye dayanarak Ünal Üstel’i hükümeti kurmakla görevlendirmeyi kararlaştırdığını ifade ettiğini anlatan Sucuoğlu, 15-20 dakika sonra da Ünal Üstel ile görüşerek görevlendirmeyi yaptığını belirtti.

YDP ve DP’nin daha önce sunduğu “100 günde yapılacaklar şartının” daha önce UBP grubunda reddedildiğini kaydeden Sucuoğlu, bir soruya verdiği yanıtta, “bunun doğru bir yaklaşım olmadığını” belirterek kendisinin bu konuda duruşunu devam ettirdiğini, ancak kararın yeni görevlendirilen kişide olacağını kaydetti.

Sabahleyin Meclis’te yapılan toplantıda Ünal Üstel ve Hasan Taçoy isimlerinin konuşulduğunu belirten Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın bugün akşamüzeri Ünal Üstel’i görevlendirme kararını açıklamasının kendisi için sürpriz olduğunu ifade etti. Sucuoğlu, bununla birlikte bunun Cumhurbaşkanı’na Anayasa’nın tanıdığı bir hak olduğunu ve karara saygı duyduğunu söyledi.

Sucuoğlu, “Benim ta baştan beri kendisine söylediğim, bir an önce Sayın Cumhurbaşkanı bunu işlet ve görevi ver ki parti içinde gerginlikler ve sıkıntılar olmasın. İnşallah kısa sürede bu da atlatılır diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Sucuoğlu, güvenoylaması konusunda da bir sıkıntı olacağını düşünmediğini, farklı fikirler olsa bile parti disiplinine göre davranılması gerektiğini belirtti.