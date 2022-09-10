  • BIST 3.521,38
  • Altın 1006.815
  • Dolar 18.2297
  • Euro 18.3072
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

UBP MYK Toplandı

» »
Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu toplandı.
UBP MYK Toplandı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, yarın gerçekleşecek kurultay öncesi toplanarak, son çalışmalarını yaptı. 

Toplantıda yarın gerçekleşecek olan kurultayda Divan Başkanı olarak İlker Edip'in görevlendirilmesi kararlaştırıldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Töre, Ankara temaslarına devam ediyor!10 Eylül 2022 Cumartesi 14:42
  • Üstel, hükümetin Yerel Yönetimler Reformu konusundaki tavrını anlattı10 Eylül 2022 Cumartesi 14:35
  • Dilekkaya, Kırıkkale, Erdemli ve Yiğitler halkı eylem yaptı10 Eylül 2022 Cumartesi 14:30
  • Alkollü Sürücü Kaza Yaptı10 Eylül 2022 Cumartesi 14:28
  • Milli Boksör Metin Turunç kaza geçirdi.10 Eylül 2022 Cumartesi 11:57
  • HP Milletvekili'nden önemli açıklama!10 Eylül 2022 Cumartesi 11:20
  • UBP Kurultayı yarın!10 Eylül 2022 Cumartesi 11:12
  • UBP Kurultayı yarın!10 Eylül 2022 Cumartesi 10:29
  • HP Milletvekili'nden önemli açıklama!10 Eylül 2022 Cumartesi 10:28
  • Hasan Sungur: Kayıt dışı ekonomi kontrol altına alınmazsa ev kiraları kontrol altına alınamaz10 Eylül 2022 Cumartesi 10:27
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti