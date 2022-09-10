UBP MYK Toplandı

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, yarın gerçekleşecek kurultay öncesi toplanarak, son çalışmalarını yaptı.
Toplantıda yarın gerçekleşecek olan kurultayda Divan Başkanı olarak İlker Edip'in görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, yarın gerçekleşecek kurultay öncesi toplanarak, son çalışmalarını yaptı.
Toplantıda yarın gerçekleşecek olan kurultayda Divan Başkanı olarak İlker Edip'in görevlendirilmesi kararlaştırıldı.
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