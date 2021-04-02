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UBP MYK Toplanıyor !

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Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu 2 Nisan Cuma günü saat 16.00’da (bugün)Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.
UBP MYK Toplanıyor !

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu 2 Nisan Cuma günü saat 16.00’da (bugün)Parti Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner başkanlığında toplanacak.

 

Koronavirüs nedeniyle gereken sağlık koşullarının sağlanması suretiyle, Parti’nin Lefkoşa Atatürk Meydanı’ndaki binasında yapılacak MYK toplantısını gündeminde şu konular bulunuyor:

 

1-Genel Başkan’ın kovid 19 salgını ile mücadele, Türkiye- KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği protokolü çerçevesinde yürütülen ekonomik sıkıntıların aşılması ve alt yapı yatırımlarının tamamlanması çalışmaları ile ilgili bilgiler vermesi ve MYK’nın yapacağı değerlendirmeler.

 

2-Parti Genel Sekreterliği, Parti Olağan Kurultayı, ara seçim, yerel seçimler, milletvekilliği erkem seçimi konularının değerlendirilmesi.

 

3-Partiye üyelik konusu ve başvuruların ele alınması.

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