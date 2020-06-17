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UBP MYK toplantısı sonrası Tatar'dan açıklama

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Başbakan Tatar UBP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
UBP MYK toplantısı sonrası Tatar'dan açıklama

Başbakan Tatar UBP MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

3,5 saat süren toplantının ardından Başbakan Tatar ülkeytle ilgili tüm meseleleri konuştuklarını ve değerlendirmelerinin sürdüğünü belirtti ''Enine boyuna tüm meseleleri konuştuk. Arkadaşlarımı dinledim.Önemli olan süreci iyi yönetebilmek birlik ve beraberliğimizi koruyabilmek.İsimleri geçen arkadaşların hepsi bizim birlikte yürüdüğümüz çok değerli arkadaşlarımız.Ama işte siyasette böyle bir takım beklenmedik olaylar yaşanır. Sorumluluklarımız vardır bunların bilinciyle bir değerlendirme yapılacak.Alınan kararlara saygı duyulması gerek. Hedefim herkesi dinledikten sonra doğruları yapabilmektir. Bir takım sorumluluklarımız var bu çerçevede meseleleri değerlendiriyoruz.''

Başbakan Tatar kabine değişikliği ile ilgili muhabirin sorduğu soruya değerlendirmelerinin sürdüğünü söyledi

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