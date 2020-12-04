UBP MYK Üyesi :“Dileriz, Ayşegül Baybars için diretmezler”

Olası hükümet senaryoları hakkında yarın bir netleşme beklenirken Ulusal Birlik Partisi (UBP) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Üyesi Aydın Soyer, İçişleri Bakanı olarak Ayşegül Baybars’ın düşünülmemesi gerektiğini ifade etti.

Katıldığı TV programında konuşan Aydın Soyer “Umarım İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars olmaz. Vatandaşlıklar konusunda çok sıkıntılar yaşıyor insanlar. Bizim böyle bir şerh koyduğumuz yok ama dilerim olmaz. Diretmezler… İnsanların önünü açan bir İçişleri Bakanı lazım hükümet kurulacaksa…” ifadelerini kullandı.