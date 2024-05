Toplantıya, MYK üyeleri yanında kabine üyesi UBP’li bakanlar ve bazı teknik uzmanlar da katıldı.

Genişletilmiş MYK toplantısında parti yetkilileri bilgilendirildi ve görüşler dinlendi.

Yaklaşık dört süren toplantıda, Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin eylemi de ele alındı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, son durumla ilgili üyeleri bilgilendirirken, UBP MYK, üreticiler için eylem hakkının baki olmakla birlikte, vatandaşın alım gücünü korumanın da ülke ekonomisi için yaşamsal önemine vurgu yaptı.

UBP MYK gelinen noktada, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Üstel’in başkanlığındaki hükümetin, üreticiye yönelik destekleri yanında, et ithali ile ilgili çalışmalarına tam destek verdi.

UBP’den yapılan açıklamada, “UBP her zaman üreticinin, üretenin yanında olmuştur, onları asla yalnız bırakmamıştır. UBP Genel Başkanı ve Başbakanımızın önderliğindeki hükümet, tarımcımıza, hayvancımıza, çiftçimize, tarihte görülmemiş, destekler, teşvikler ve krediler sağlamıştır. Bunun yanında hükümetin dar gelirli vatandaşlarımızın alım gücünün korunması amacıyla aldığı tedbirlere desteğimiz de tamdır. Hükümetimiz, hem halkı hem üreticiyi korurken, aynı zamanda adil bir pazar ortamı yaratarak, yerli üretime desteklerini de sürdürecektir. Bu inançla başkanımız Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin et ithali ile ilgili çalışmalarına ve alınan kararlara desteğimizi vurgulamak istiyoruz" denildi.