UBP Olağan Kurultayı Haziran ayında yapılacak

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, UBP Parti Meclisi’nin 2021 Haziran ayında Olağan Genel Kurul’un yapılması yönünde karar ürettiğini ifade etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Kıbrıs Genç TV’de Mustafa Alkan'ın sunduğu Er Meydanı programında yaptığı açıklamada, Ekim ayında yapılması planlanan UBP Olağan Genel Kurulu'nun Haziran ayında yapılmasının kesinleştiğini belirtti.

Amcaoğlu, “Parti Meclisi günün şartlarını değerlendirerek başka bir ayda yapılması için karar alabilir. Ancak şu an için alınan karar Haziran yönündedir” diye konuştu.

UBP’nin tek adaylı gerçekleşen kurultayı ve genel başkanın Ersan Saner seçilmesine ilişkin yaptığı değerlendirmede ise Amcaoğlu, “Başbakan bakanları tayin eder. Aynı zamanda parti başkanıdır. Bir kaosa sebep vermek istemiyorsanız, parti başkanı ile başbakanın farklı olması söz konusu olamaz” dedi.