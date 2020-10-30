UBP Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 11. Olağanüstü Kurultayı yarın yapılıyor.

Lefkoşa Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda saat 10.00’da yapılacak açılışla başlayacak Olağanüstü kurultay, 20.00’de, oy verme işleminin sona ermesiyle tamamlanacak.

Açılış, UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner’in konuşmasıyla başlayacak başkanlık seçiminde oy verme işleminin 11.00-20.00 saatleri arasında gerçekleşmesi öngörülüyor.

5 adayın yarışacağı kurultay Covid-19 önlemleri çerçevesinde yapılacak. UBP Başkan Vekili Ersan Saner, kurultayda yapılması planlanan Elektronik uygulamanın adayların itirazından dolayı yapılamayacağını ifade etti.

Saner, kurultayda sadece parti Başkanını değil müstakbel Başbakanın da seçileceğini ifade ederek, kurultayın önemine işaret etti. Saner, Cumhurbaşkanlığı seçimleri dolayısıyla kutlanamayan UBP’nin 45. kuruluş yıl dönümünün de kurultayda büyük bir onur ve demokrasi şöleniyle kutlanacağını kaydetti.