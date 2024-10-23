UBP, ortağı YDP'yi özür dilemeye çağırdı...

UBP, YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz'ın “KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur” olarak tanımladığı sözlerine tepki göstererek, Başkan Yardımcısı’nı açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırdı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) "hasta" ve Türkiye'nin "sırtındaki kambur" olarak nitelendiren sözlerine tepki göstererek, Büyükyılmaz'ı açıklama yapmaya ve özür dilemeye davet etti.

UBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye-KKTC ilişkilerinin siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirildiği ve bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, iki kardeş devlet olan Türkiye ve KKTC'nin, tarih boyunca her koşulda birbirlerine destek oldukları vurgulandı. Büyükyılmaz'ın açıklamalarının iki ülke arasındaki ilişkileri zedelediği ve Kıbrıs Türk halkına bir hakaret olarak görüldüğü ifade edildi.

UBP, YDP Genel Başkan Yardımcısı'nın sözlerinden dolayı Kıbrıs Türk halkına bir özür borcu olduğunu belirterek, bu tür söylemlerin halkı rencide ettiğini ve kabul edilemez olduğunu yineledi.