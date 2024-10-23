  • BIST 8714.69
  • Altın 3017.587
  • Dolar 34.2879
  • Euro 36.9787
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 12 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKABM: İsrail, Lübnan’daki barış gücünün gözlem kulesini yıktı

UBP, ortağı YDP'yi özür dilemeye çağırdı...

» »
UBP, YDP Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz'ın “KKTC’yi hasta ve Türkiye’nin sırtındaki kambur” olarak tanımladığı sözlerine tepki göstererek, Başkan Yardımcısı’nı açıklama yapmaya ve özür dilemeye çağırdı.
UBP, ortağı YDP'yi özür dilemeye çağırdı...

Ulusal Birlik Partisi (UBP), Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkan Yardımcısı Turan Büyükyılmaz'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni (KKTC) "hasta" ve Türkiye'nin "sırtındaki kambur" olarak nitelendiren sözlerine tepki göstererek, Büyükyılmaz'ı açıklama yapmaya ve özür dilemeye davet etti.

UBP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada, Türkiye-KKTC ilişkilerinin siyaset üstü bir mesele olarak değerlendirildiği ve bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğu belirtildi. Açıklamada, iki kardeş devlet olan Türkiye ve KKTC'nin, tarih boyunca her koşulda birbirlerine destek oldukları vurgulandı. Büyükyılmaz'ın açıklamalarının iki ülke arasındaki ilişkileri zedelediği ve Kıbrıs Türk halkına bir hakaret olarak görüldüğü ifade edildi.

UBP, YDP Genel Başkan Yardımcısı'nın sözlerinden dolayı Kıbrıs Türk halkına bir özür borcu olduğunu belirterek, bu tür söylemlerin halkı rencide ettiğini ve kabul edilemez olduğunu yineledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa ve Girne Sosyal Sigortalar Daireleri'nde tam gün greve gidiliyor!23 Ekim 2024 Çarşamba 14:35
  • “1. Uluslararası Biyoteknoloji Kongresi” alanın önemli araştırmacılarını Kuzey Kıbrıs’ta buluşturdu23 Ekim 2024 Çarşamba 09:43
  • Serdar Denktaş:Erken Seçim Tarihi Belirlenmeli23 Ekim 2024 Çarşamba 09:34
  • CTP’li gençler piknikte buluştu23 Ekim 2024 Çarşamba 09:28
  • Döviz güne nasıl başladı?23 Ekim 2024 Çarşamba 08:52
  • Girne’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi23 Ekim 2024 Çarşamba 08:47
  • Karada ve denizde fırtına uyarısı23 Ekim 2024 Çarşamba 08:46
  • Tatar: Çocuklarımız hepimizin kalbinde yaşayacak23 Ekim 2024 Çarşamba 08:45
  • “Demokrasinin külfeti olmaz”22 Ekim 2024 Salı 17:22
  • İsias Davası’nda ara karar açıklandı22 Ekim 2024 Salı 16:12
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti