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UBP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu seçimle belirledi

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UBP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu seçimle belirledi.
UBP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu seçimle belirledi

UBP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu seçimle belirledi.

106 üyenin oy kullandığı seçimde, 13 MYK üyesi açıklandı.

İşte kazananlar:

Lefkoşa: 

Mehmet Aktunç
Basri Kuyucuoğlu 
İsmail Kofalı

Gazi Mağusa:
Neriman Kaşif
Burak Başkaş
Yenal Garabli

Girne: 
Murat Karalar
Sami Otçuoğlu

İskele:
Salahi Serakıncı: 

Güzelyurt: Ali Kandulu

Lefke: Ömür Ekendal

Kadın Kotası:
Özge Atlı 

Genç Kotası: 
Mahmut Hüdaverdi


ÜSTEL:

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları  belirlemeye devam ettiklerini söyledi.

UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapan Üstel, “ Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayiz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da BRT'ye yaptığı açıklamada, UBP'nin tavandan tabana her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçiminde de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.

Hasipoğlu, “Partimizde demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.

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