UBP Parti Meclisi, Merkez Yönetim Kurulu’nu seçimle belirledi.
106 üyenin oy kullandığı seçimde, 13 MYK üyesi açıklandı.
İşte kazananlar:
Lefkoşa:
Mehmet Aktunç
Basri Kuyucuoğlu
İsmail Kofalı
Gazi Mağusa:
Neriman Kaşif
Burak Başkaş
Yenal Garabli
Girne:
Murat Karalar
Sami Otçuoğlu
İskele:
Salahi Serakıncı:
Güzelyurt: Ali Kandulu
Lefke: Ömür Ekendal
Kadın Kotası:
Özge Atlı
Genç Kotası:
Mahmut Hüdaverdi
ÜSTEL:
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, parti politikalarına uygun çalışacak esas kadroları belirlemeye devam ettiklerini söyledi.
UBP’nin tabandan, en yukarıya, örgütsel yapısıyla, dinamizmi ile devletine hizmet etme amacıyla çalıştığına vurgu yapan Üstel, “ Hepimiz UBP ve devletimiz için buradayiz. Önümüzde Cumhurbaşkanlığı ve yerel seçim var. Yetkili kurullarımızı, barış içinde parti içi yarışla tamamlayıp yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz” dedi
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu da BRT'ye yaptığı açıklamada, UBP'nin tavandan tabana her organının seçimle belirlendiğini belirterek, her seçiminde de yarışmalı ve demokrasi temelli olduğunun altını çizdi.
Hasipoğlu, “Partimizde demokrasi olmazsa olmazımızdır” ifadelerini kullandı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.