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UBP Parti Meclisi toplantısı ertelendi

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin bugün yapılacağı duyurulan ve partide köklü reformlar öngören “tüzük değişikliği” konusunu görüşeceği toplantısı ertelendi.
UBP Parti Meclisi toplantısı ertelendi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin bugün yapılacağı duyurulan ve partide köklü reformlar öngören “tüzük değişikliği” konusunu görüşeceği toplantısı ertelendi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi veren UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi toplantısının bugün yapılmayacağını, ileriki bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Dün yapılan grup toplantısında tüzük değişikliği konusunda bir uzlaşıya varılamadığını bildiren Hasipoğlu, vekiller arasında istişare toplantılarının yapılacağını, ardından ise Parti Meclisi’nin toplanacağını kaydetti. Hasipoğlu, Parti Meclisi’nin toplantı tarihi netleşince duyurulacağını da belirtti.

Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu, 21 Ağustos’taki toplantısında, tüzük değişikliğini onaylayarak Parti Meclisi’ne sevk etmişti.

Tüzük değişikliği, “kurultayda oy verme ve sayım işlemlerinin 6 ilçede gerçekleştirmesi, kurultayda oy kullanabilmek için partiye kurultaydan asgari yüz seksen gün önce kayıt olma koşulunun yüz yirmi güne indirilmesi, genel sekreterlik görevinin kaldırılarak genel başkan yardımcılarının getirilmesi, partiyi genel başkan seçimi gündemiyle kurultaya götürme görevinin parti meclisine ait olması, olağan kurultayın iki yılda bir yerine üç yılda bir yapılması ve üç olağan kurultayda üst üste oy kullanmayan üyelerin üyeliğinin düşmesi” gibi düzenlemeleri içeriyor.

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