UBP Parti Meclisi toplantısı tamamlandı

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısı yaklaşık 2 saatlik toplantının ardından tamamlandı.
UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, toplantının ardından bir açıklama yaparak, "Birçok arkadaşımız görüşlerini paylaştı. Eleştiren de oldu desteleyen oldu" dedi.
"Yarınki Cumhurbaşkanı görüşmesinin ardından yolumuzu göreceğiz. Tatar'ın kararına şaşırdım. Böyle bir kararı beklemiyordum. Saygı duymak lazım." dedi.
Sucuoğlu, Parti Meclisi'nden tam destek aldığını vurgulayarak, hükümet kurma yetkisini oy birliği ile kendilerine verildiğini aktardı.
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