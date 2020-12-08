UBP Parti Meclisi’nden azınlık hükümetine onay

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, YDP ve DP ile kurulacak azınlık hükümetine onay verdi.
Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi, YDP ve DP ile kurulacak azınlık hükümetine onay verdi.
Genel başkan vekili Ersan Saner, saat 15.00 sularında başlayan Parti Meclisi’nde kurulacak hükümet ile ilgili bilgi verdi.
UBP Parti Meclisi üyeleri bilgi verme sürecinin ardından azınlık hükümeti kurulmasına onay verdi.
UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, saat 17.00’de YDP ve DP genel başkanlarıyla birlikte Cumhuriyet Meclisi’nde hükümet protokolüne imza koyacak.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.