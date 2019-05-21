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UBP PM 20:30'da toplanıyor

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UBP PM 20:30'da toplanıyor
UBP PM 20:30'da toplanıyor

UBP PM 20:30'da toplanıyor.

Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi bu akşam 20:30’da toplanacak.
Toplantıda UBP-HP koalisyon hükümeti kurma çalışmalarında gelinen nokta ile koalisyon protokolü değerlendirilecek.

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