UBP PM 20:30'da toplanıyor.
Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi bu akşam 20:30’da toplanacak.
Toplantıda UBP-HP koalisyon hükümeti kurma çalışmalarında gelinen nokta ile koalisyon protokolü değerlendirilecek.
UBP PM 20:30'da toplanıyor.
Ulusal Birlik Partisi, Parti Meclisi bu akşam 20:30’da toplanacak.
Toplantıda UBP-HP koalisyon hükümeti kurma çalışmalarında gelinen nokta ile koalisyon protokolü değerlendirilecek.
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