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UBP PM başladı! Saner:UBP seçime en hazır parti

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Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin PM toplantısı başladı.
UBP PM başladı! Saner:UBP seçime en hazır parti

Ulusal Birlik Partisi (UBP)’nin PM toplantısı başladı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner:

“Ekonomik olarak zorlukların ortada olduğu günümüzde, halkımızın bir erken seçim beklentisi olmadığını biliyoruz. ; UBP tüm şartları değerlendirip, en son noktaya kadar geldi. Çözüm önerisi bulunamaması halinde erken seçimden kaçmayacağımızı, UBP’nin seçime en hazır parti olduğunu birçok kez ifade ettik.Şimdi Parti Meclisi’nde konuyu gündeme alacağız. Buradan çıkacak sonucu da toplantının sonunda kamuoyu ile paylaşacağız.”

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