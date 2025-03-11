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UBP PM Genel Sekreter seçimi gündemiyle toplanacak... Tek aday Hasipoğlu

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UBP PM Genel Sekreter seçimi gündemiyle toplanacak... Tek aday Hasipoğlu
UBP PM Genel Sekreter seçimi gündemiyle toplanacak... Tek aday Hasipoğlu

UBP Genel Sekreterliği'ne tek adayın halen bu görevi sürdüren Oğuzhan Hasipoğlu olduğu belirtildi. 

TAK muhabirinin sorusunu yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, UBP Parti Meclisi’nin, Genel Sekreterlik seçimi gündemiyle yarın saat 15.00’te Sarayönü'ndeki parti binasında toplanacağını, tek adayın da kendisi olduğunu söyledi.

Hasipoğlu, Genel Sekreterlik için yapılan duyuruda, Genel Sekreterlik başvurularının bugün mesai bitiminde tamamlandığını belirtti.

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