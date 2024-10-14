UBP PM: Meclis Başkanlığı'na yeni bir adayla devam edeceğiz

UBP Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, Parti Meclisi toplantısı sonrası yaptığı açıklamada Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda Parti Meclisi’nin oy birliğiyle karar aldığını ifade etti.

Merkez Yürütme Kurulu ve Parti Meclisi toplantılarında kendisine yeni bir sorumluluk yüklendiğini ifade eden Üstel, bu toplantılarda yapılan görüşmelerle ilgili her türlü yetkinin kendisine verildiğini belirtti.

UBP PARTİ MECLİSİ KARARI

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi’nin ilk toplantısında, meclis başkanlığı seçimi konusu da ele alındı.

UBP Parti Meclisi, “Meclis başkanlığı seçim süreci içerisindeki tıkanıklığı açıp, Meclis'in yasama ve denetim faaliyetine başlayabilmesi sağlamak adına, her türlü kararı alıp yürürlüğe koyma konusunda Genel Başkana tam yetki verme” kararı aldı.

UBP'li yetkilerden alınan bilgiye göre, yeni adayın perşembe günü UBP Meclis Grup Toplantısı'nda açıklanması bekleniyor.

ÜSTEL: “BİR AN ÖNCE MECLİSİ BAŞKANI'NI SEÇİP ÇALIŞMALARIMIZA BAŞLAMAMIZ LAZIM”

Merkez Yürütme Kurulu MYK) toplantısının ardından UBP'nin Sarayönü’ndeki binasında saat 15.00 sıralarında başlayan Parti Meclisi toplantısı yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Toplantının sonra ermesinin ardından açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, kurultayda seçilen Parti Meclisi’nin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile yapılan İktisadi Mali İş birliği protokolleriyle ülkeye yeni projeler kazandırmaya çalıştıklarını söyleyen Üstel, “Halkımızın rahatlığı, ferahı için ve halkımızın ihtiyacı olan yasaları Cumhuriyet Meclisi’nden geçirmek için milletvekillerimiz bütün yaz komitelerde çalıştılar. Bu çalışma ile birlikte bazı yasalar Cumhuriyet Meclisi’nin gündemine gelmiş bulunmaktadır.” ifadelerine yer verdi.

“BİZİM KAYBEDECEK ZAMANIMIZ YOK”

“Bizim kaybedecek zamanımız yok” diyen Üstel, bir an önce Cumhuriyet Meclisi Başkanı'nı seçip çalışmalara başlamaları gerektiğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi milletvekili grubunun Zorlu Töre’yi aday gösterdiğini, 4 turda istenilen oyu alamadığı için ikinci adaya geçtiklerini ve orada da istenilen oyun alınmadığını kaydeden Üstel, bütün gurubun kararıyla yeniden Zorlu Töre’yi aday gösterdiklerini ancak “5’inci turda hayır oylarının evet oylarından” fazla çıktığını ifade etti.

“Bizim ülkemiz bir hukuk devletidir ve demokrasiyle idare edilen bir ülkedir.” şeklinde konuşan Üstel, Hukuk Dairesi’nden alınan görüş doğrultusunda partisinin bugün Merkez Yönetim Kurulu ardından Parti Meclisi’ni topladığını belirtti.

“YENİ BİR ADAYLA YOLUMUZA DEVAM EDECEĞİZ”

Üstel, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı için yeni bir adayla yola devam etme konusunda Parti Meclisi’nin oy birliğiyle karar aldığını ifade etti.

Üstel, UBP ve CTP grup başkanvekillerinin anlaşmasına rağmen Meclis Başkan Yardımcısı’nın Meclis'i açmadığını da hatırlattı.

“Zaman çalışma zamanıdır, halkımıza hizmet etme zamanıdır.” diyen Üstel, süreci hızlandırmak için

Ulusal Birlik Partisi’nin üzerine düşeni yaptığını ifade etti.

İki buçuk sene içerisinde yaptıkları icraatların ortada olduğunu belirten Üstel, “Gerek reformlarda gerek yarım kalan projelerde ve gerekse insanımızın ihtiyacı olan düzenlemeleri yapıp, onların ekonomideki yaşanan sıkıntılardan rahatsız olmaması için her türlü tedbiri aldık. Hem MYK hem de PM, bana bir sorumluluk daha yüklediler. Bu tip görüşmeleri yapmam için her türlü yetkiyi bana verdiler.” ifadelerini kullandı.