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UBP PM olağanüstü toplandı

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UBP PM olağanüstü toplandı
UBP PM olağanüstü toplandı

Ulusal Birlik Partisi Parti Meclisi olağanüstü toplandı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, UBP PM’nin açılışında yaptığı konuşmasında UBP PM’nin Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın Türkiye’nin devam ettiği Barış Pınarı Harekatı ile ilgili yaptığı açıklama üzerine toplandığını söyledi.

Tatar: UBP KKTC’nin kurucu partisidir. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı nasıl oldu da 4 gün sonra yaptığı açıklamada yürütülen harekat ile Kıbrıs Barış Harekatı arasında bağ kurmaya çalıştı.

Akıncı’nın açıklamasında bazı cümleler rahatsızlık verdi. Bu açıklama Kıbrıs Türk halkının yararına değildi.

Cumhuriyeti temsil eden kişi Kıbrıs Türk toplumunun çıkarlarını gözetmesi gerektiğini bilmesi gerekirdi.  

Bu devleti kolay kurmadık. UBP PM sonrası Cumhurbaşkanı Akıncı’ya görüşlerimizi yazılı olarak göndereceğiz.

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