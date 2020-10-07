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UBP PM toplandı

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Lefkoşa'da Elysium salonunda saat 17.00 civarında başlayan toplantıda son siyasi gelişmeler değerlendiriliyor. 
UBP PM toplandı

Lefkoşa'da Elysium salonunda saat 17.00 civarında başlayan toplantıda son siyasi gelişmeler değerlendiriliyor. 

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, son gelişmelerle ilgili bilgi verdi ve "Kritik bir dönemeçteyiz. Hükümet krizi olabilir. Süreci değerlendireceğiz" dedi. Tatar, seçim günü için de koordinasyon çalışması yapacaklarını söyledi.

Toplantının sonunda açıklama yapılması bekleniyor.

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