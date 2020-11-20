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UBP PM toplantısı bitti...Saner:Yarına kadar kuramazsak görevi iade ederiz

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısı tamamlandı.
UBP PM toplantısı bitti...Saner:Yarına kadar kuramazsak görevi iade ederiz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi toplantısı tamamlandı.

UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner, yaklaşık 3 saat süren  toplantı sonrası basına yaptığı açıklamada, hükümeti kurma çalışmalarının sürdüğünü ancak yarına kadar hükümeti kuramamaları halinde görevi iade edeceklerini söyledi.

Saner, parti meclisi toplantısında Hükümet kurma çalışmaları hakkında ayrıntılı bilgi verildiğini ve gelinen sürecin paylaşıldığını kaydetti .

UBP olarak bütçenin bir an önce meclise gönderilmesi ve covid salgını konusunda bir takım önlemlerin alınmasına önem verdiklerini ifade eden Saner, hükümeti kurma çalışmalarında bu akşam sonuç üretememeleri  durumda yarın görevi iade edeceğini, muhtemelen görevin CTP'ye verileceğini kaydetti.

Saner, CTP'nin de hükümeti kuramaması halinde görevin UBP'ye geri döneceği bilinciyle, UBP olarak olağanüstü Kurultayı tamamlayacaklarını dile getirdi.

Bu kararın parti Meclisi toplantısında oy birliğiyle alındığını ifade eden Saner, bu kararı çok önemli bir karar olarak niteledi.

Soruları da yanıtlayan Saner, Hükümet kurma çalışmasının sürdüğünü, 3'lü ile ilgili görüşmelerin sürdüğünü, bu olmazsa yarın görevi iade edeceğini kaydetti.

Kurultay tarihinin ise, hükümet kurma çalışmalarının sonucuna göre belirleneceğini söyledi.

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