UBP- PM Üstel’e Hükümeti kurma görevi verdi

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Parti Meclisi toplantısının olumlu bir havada geçtiğini, kendisinin parti başkanlığının devam edeceğini, Başbakan’la da birlikte çalışmalarını yürüteceklerini kaydetti.
“Ünal Bey’le yeni değiliz” diyen Sucuoğlu, önemli olanın niyet olduğuna ve birlikte çalışmaya işaret etti.
UBP Parti Meclisi’nin Ünal Üstel’in başkanlığında Hükümeti onayladığını açıklayan Sucuoğlu, sadece bir üyenin farklı bir görüş ortaya koyduğunu söyledi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.