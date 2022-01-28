UBP PM Yarın Toplanacak

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, yarın saat 14.30'da Parti Meclisi ile bir toplantı yapacaklarını ve atılacak adımları konuşacaklarını belirtti.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, sosyal medya üzerinden bir açıklama “23 Ocak seçimlerinde halkımızın takdiri ile şekillenen yeni dönemi Merkez Yönetim Kurulu'muz ile enine boyuna değerlendirdik” dedi.

“Hem seçim sonuçlarını detaylı ele aldık hem de önümüzde bulunacak yoğun dönemi planladık” diyen Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Sayın Cumhurbaşkanı'nın hükümeti kurma görevini tevdi etmesi öncesinde, partimizle istişareleri yarın genişleteceğiz.

Saat 14.00'te Parti Meclisi ile yapacağımız toplantıda, atacağımız adımları konuşacağız.

Başta partim UBP, şahsım ve çalışma arkadaşlarımla, zor ama o onurlu bir görevi üstlenip, sorumlulukla ve ortak akılla, Anavatan Türkiyemizin de desteğiyle, KKTC'nin refah ve huzurunu sürekli kılmak için var gücümüzle çalışmaya hazırız.”