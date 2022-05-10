UBP PM yarın toplanacak.. Gündem hükümetin kurulması...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi (PM) yarın saat 15.00’da hükümetin kurulması gündemiyle toplanacak.
Parti meclisi toplantısında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan hükümeti kurma görevini alan UBP Girne milletvekili Ünal Üstel’e yetki verilecek.
UBP Genel Başkanı ve Başbakan Faiz Sucuoğlu, dün toplanan UBP Merkez Yönetim Kurulu’nun hükümetin kurulmasında görevlendirme yapılmasıyla ilgili parti meclisine tavsiye kararında bulunduğunu açıklamıştı.
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