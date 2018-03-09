UBP: Rum siyasi partilerin geri adımı dolayısıyla ortak bildiri yayınlanamadı

Ulusal Birlik Partisi, Kıbrıs Türk ve Rum siyasi parti dış ilişkiler temsilcilerinin Slovakya Büyükelçiliği himayelerinde bir araya gelerek Kıbrıs ile ilgili siyasi sorunları tartıştığını, bu ayki toplantının ev sahipliğini ise ilk kez UBP’nin gerçekleştirdiğini belirtti.

Toplantılarda ev sahibi partinin seçmiş olduğu konu üzerinde partilerin görüşlerini ortaya koyarak, ortak bir uzlaşı metni çıkarmaya çalıştıklarına işaret edilen UBP açıklamasında, bu ayki tartışma konusunun; “Crans Montana çöküşünden sonra Kıbrıs sorununu nihai bir çözümle noktalamak ve artık bir sonuç almak için ne gibi adımlar atılmalı” şeklinde olduğu ifade edildi.

Açıklamada, “Tartışılan bu konu üzerinde Kıbrıs Türk tarafının siyasi partileri, müzakerelerin sonuç odaklı ve bir süre sınırı olması gerektiği görüşünü savunurken, Kıbrıs Rum tarafındaki partilerin tümü bunu reddetti. 2014 tarihli Ortak açıklama metninde dahi müzakerelerin sonuç odaklı ve yapılandırılmış bir şekilde devam etmesi gerektiği konusunda liderler anlaşmış iken, Kıbrıs Rum siyasi partilerin atmış olduğu bu geri adımdan dolayı toplantı sonucunda ortak bir bildiri yayınlanamadı” denildi.