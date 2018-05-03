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UBP: "Seçim vaadleri zamlara dönüştü"

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Zamlara tepki gösteren Ulusal Birlik Partisi'nden yapılan açıklama şöyle:
UBP: "Seçim vaadleri zamlara dönüştü"

"Medyadaki, seçim meydanlarındaki boş vaadlerin yerine getirilemeyeceğini çok iyi bilen, halkımızdan onay alamayanların öfkesi adeta zamlara dönüştü. Tüm Devlet harçlarına %45’e varan zamlarla işe başlayan dört parçalı hükümet her geçen gün halkımızı cezalandırırcasına zam hızını kesmeden hayatın her alanını ateş pahasına çeviriyor. Dövizin yükselmesiyle birlikte geçim sıkıntısına düşen insanımızın akaryakıt, hele de elektriğe yapılan acımazsız zamlarla hayatını daha da zorlaştıracağı gün gibi aşikardır.

ELEKTRİK ZAMMININ ETKİSİ %30’A YÜKSELECEK

Üretimin her alanına olumsuz yansıyacak olan özellikle %14 oranındaki elektrik zammının üretim girdilerinden başlayarak tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreci %30’lara varan artışlarla dayanılmaz boyutlara taşıyacağına hiç şüphemiz yoktur.

PROTOKOLÜN SON DÖNEMİ SESSİZ SEDASIZ İMZALANDI

2016-2018 mali protokolün son dönemi ile ilgili imzayı sessiz sedasız atan ancak bir ortağının konuşması ile sosyal medya hesabından açıklama yapmak zorunda kalan Sayın Başbakanın son elektrik zammına kılıfını da yine sosyal medya hesabından duyururken “ UBP-DP hükümeti 2 yıl boyunca zam yapmayarak kayıp yarattı, biz bu kaybı halkımızın ödemesi yolunu seçtik” diye yazdı. 

Böylesi bir açıklama ile becerisizliklerini kanıtlayanlar, Ulusal Birlik Partisi hükümetinde bu tür fahiş zamlar yapılmadan, ülke ekonomisi kaosa sürüklenmeden, yönetim becerisi sergileneceğini çok iyi biliyorlar.
Hükümet ortaklarının her cephesinden farklı bir açıklama ile hiç ortak dil kullanamayanların, asgari ücretlilerle dalga geçenlerin, ülkemizin ve halkımızın yararına hizmet üreteceğine yönelik dün olduğu gibi bugün de en küçük bir umut taşımadık taşımamız da mümkün değildir."

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