Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda bugün muhalefetin erken seçim ve güvensizlik önergeleri konuşuldu.

TDP’nin Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin Yenilenmesine İlişkin Karar Önerisi'nin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere oy birliğiyle kabul edildi. CTP ve TDP’nin 2 Temmuz 2017, DP’nin ise 15 Nisan 2018 tarihleri önerdiği erken seçim kararı, komitede ivedilikle görüşülmesi tamamlandıktan sonra Genel Kurul’a gelecek ve burada görüşülecek.

Meclis Genel Kurulu’nda bugün ayrıca muhalefet milletvekillerinin hükümete ilişkin güvensizlik önergesi bilgiye sunuldu. Önerinin dikkate alınıp alınmaması genel kurulda oylanacak. Dikkate alınması reddedilirse süreç bitecek. Kabul edilirse, Danışma Kurulu önerge için görüşme günü belirleyecek. Genel Kurul’da görüşüldükten bir tam gün sonra da oylanacak. Oylamada Güvensizlik Önergesi’nin kabulü için 26 oy gerekiyor.

AZINLIK HÜKÜMETİ İFADESİ DE TARTIŞMA KONUSU OLDU

Bu arada erken seçimve güvensizlik önergeleri konuşulurken muhalefetin hükümet için “azınlık hükümeti” ifadesi kullanması tartışmaya neden oldu.

Kürsüye çıkan Başbakan Hüseyin Özgürgün ile Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, muhalefetin eleştirilerini yanıtladı. Başbakan Hüseyin Özgürgün, “azınlık hükümeti” ifadesinin yanlış olduğunu belirtti.

Denktaş, DP olarak seçimin 15 Nisan 2018’de yapılmasını önerdiklerini belirterek, önergelerini kürsüden okudu.

Başbakan Özgürgün ise “Zeki Çeler’in de Serdar Denktaş’ın da önerilerine evet diyeceğiz. Hangi tarih olursa seçime gideriz. UBP seçimden korkmaz” dedi.

ERKEN SEÇİMİN KOMİTEDE İVEDİLİKLE GÖRÜŞÜLMESİ KABUL EDİLDİ

Daha sonra, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Girne Milletvekili Zeki Çeler ile Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli’nin, Cumhuriyet Meclisi Seçimlerinin yenilenmesine ilişkin karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okundu. Oy birliğiyle kabul edilen tezkere üzerine konuşmalar yapıldı.

ÇELER: “TOPLUM MUTSUZ VE ÜMİTSİZ”

İlk konuşmayı yapan TDP Milletvekili Zeki Çeler, “Toplum hükümetten ve Meclis’ten mutsuz ve ümitsiz” dedi.

UBP kanadının önergeye “evet” demesini beklediğini ifade eden Çeler, “UBP MYK kararı ile hareket edecekse Başbakan televizyonlarda ‘hodri meydan’ demeyecekti. Laf ağızdan bir defa çıkar. DP kanadının tavrı ilk günden beri bellidir. Bizim sözümüz UBP’ye” şeklinde konuştu.

ERHÜRMAN: “HUKUKA AYKIRI İŞ YAPMA REKORU”

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, 10 aydır UBP-DP’nin iktidarda olduğunu ifade ederek, “Hükümet hukuka aykırı iş yapma rekorunu elinde tutuyor. Birçok noktada kararlarının hukuka aykırı olduğunu resmi gazetede ilan ettiler, geri aldılar. Hükümetin bir diğer özelliği ciddiyetsizliğidir” dedi.

“Ciddiyetsizliklerinin kıyamet kadar örnekleri var” diyen Erhürman, Meclis’te geçtiğimiz hafta nisap sağlanamadığını anımsatarak, “Meclis çalışmaları açıkça sabote edildi” ifadesine yer verdi.

Hükümetin Sayıştay üyeliği konusunda hata üzerine hata yaptığını söyleyen Tufan Erhürman, Bedi’s Piknik Alanı ve yangın sonrasında Devlet Laboratuvarı’ndaki uygulamalarla ilgili hükümeti eleştirildi.

“NİSAN 2018’DE ERKEN SEÇİM OLACAĞINA KEDİLER BİLE GÜLER”

Erken seçim konusuna da değinen Erhürman, Başbakanın erken seçim konusunda birden fazla açıklama yaptığını ifade etti.

Tufan Erhürman, “Biz seçim önergemizi bugün verdik. Başbakan'ın burada olacağını duyduk ve verdik. ‘Getirin önergeyi imzalayalım’ demişti. Önergeyi imzalamasını bekliyoruz” dedi.

Erken seçime kadar Seçim Yasası’ndaki değişiklikleri yapmaya hazır olduklarını da belirten Erhürman, erken seçimi için neden 2 Temmuz’u verdiklerini anlattı, Meclis'in bu tarihte çalışmalarını tamamlayacağını aktardı.

Hükümetin önergeye evet deyip, komitede seçim tarihini Nisan 2018’e ertelenmesinin erken seçim olmayacağını anlamına geldiğini ifade eden Erhürman, “Nisan 2018’in erken seçim olacağına sokaktaki kediler bile güler” dedi.

DENKTAŞ: “MUHALEFETİN ELEŞTİRMESİ NORMAL”

Başbakan Yardımcısı ve Maliye Başkanı Serdar Denktaş, yeniden söz aldı. Denktaş, “İcraattaysanız muhalefetin sizi eleştirmesi normal” dedi.

Hükümet kurulduğunda Mecl’isin tatilde olduğunu anımsatan Denktaş, “Taksitle maaş ödemek ciddiyet, Türkiye ile çatışmak ciddiyet, Türkiye’den dağları delerek ülkeye getirilen suyu halka vermemek ciddiyet, piyasaya borç bırakmak ciddiyet. Bizim yaptıklarımız ciddiyetsizlik öyle mi?” şeklinde konuştu.

Denktaş, bu sabah Erhürman ile Sayışay üyeliği konusunda görüştüklerini ifade etti, dışarıda başka genel kurulda başka konuşulduğunu iddia etti.

Seçimle ilgili bir önerileri olduğunu ifade eden Denktaş, Meclis kürsüsünden bunu okudu. Denktaş, seçimin 15 Nisan 2018’de olması yönünde önergeleri olduğunu söyledi.

ERHÜRMAN: “EN UYGUN TARİH TEMMUZ”

Erhürman yeniden söz aldı ve en uygun tarihin neden temmuz olduğunu anlattı, Meclis'in bu tarihte çalışmalarına ara vereceğini anımsattı.

Denktaş’ın Sayıştay üyeliği seçimi konusundaki açıklamasına da değinen Erhürman, söylediklerinin ne olduğunu dile getirerek, üyelik münhalinin iptal edilmemesi yönündeki görüşünü Denktaş’a ilettiğini belirtti.

Erhürman’dan sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün de Genel Kurul'da söz aldı.

ÖZGÜRGÜN: “AZINLIK İFADESİ DOĞRU DEĞİL"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, “azınlık hükümeti” ifadesinin doğru olmadığını söyledi.Özgürgün, “2013’te sandıktan 26 milletvekili çıktı. Koalisyon denendi. Bu üçüncü hükümet. Bu azınlık hükümeti değil, çoğunluk hükümeti. Sayın Cumhurbaşkanı da azınlık hükümeti diyor. Hayretler içindeyim” dedi.

Seçim yapılmasını kimsenin engelleyemeyeceğini ve UBP’nin seçimden korkmadığını ifade eden Başbakan, “Herkes boyunun ölçüsünü alacak. 8 ay sonra ya da 5 ay sonra. UBP hiçbir zaman seçimden kaçmaz. Azınlık hükümeti söylemine Cumhurbaşkanı da katılınca hodri meydan dedim” şeklinde konuştu.

“HANGİ TARİH OLURSA SEÇİME GİDERİZ”

Hüseyin Özgürgün, Zeki Çeler’in de Serdar Denktaş’ın da önerilerine “evet” diyeceklerini kaydederek, “Hangi tarih olursa seçime gideriz. 18 milletvekili olarak önergelere evet diyeceğiz” dedi.

Özgürgün, hükümetin uyum içinde çalıştığını da söyleyerek, “Her zaman sorun vardır. Yaşamın kendisi sorundur. Bütün sorunları çözmek yerine, çözülebilecekleri çözmek, çözülemeyecekler üzerinde hoşgörü ve uzlaşmayla çalışmak gerekir” ifadelerini kullandı.

Başbakan, “Hükümetin hukuku zorlayarak, aldığı karar ya bir iki ya da ikidir. Uzlaşma geri adım olarak nitelendirilmemelidir. Kanun gücünde kararnameler Meclis kapalıyken alındı. Mahkeme kararlarına uyacağız dedik. Uyuyoruz” şeklinde konuştu. Özgürgün, yargının gücünü ve bağımsızlığını desteklediklerini ifade etti.

“AZINLIK HÜKÜMETİ DEĞİLİZ”

CTP Milletvekili Erkut Şahali ise yerinen söz alarak “azınlık hükümetinin” nasıl tanımlandığını söyleyerek, Başbakan'ın da bu alanda eğitim alan biri olarak bunu bildiğini söyledi.

Özgürgün ise kürsüden “Örneğin sayı 23 ise ve muhalefet dışarıdan destek verirse söylediğiniz doğru. 26 sayısı bu iki partinin sandıktan çıkardığı sayıdır. Azınlık hükümeti değiliz” yanıtını verdi.

Yeniden erken seçim konusuna değinen Başbakan Özgürgün, “Ben zaten seçim için en geç Nisan 2018 dedim. Muhalefet önergeyi getirsin dedim. Getirdiler. DP de getirdi. Komitede buna karar versinler. İkisine de oyumuz evet” dedi.

Zeki Çeler, yerinden söz alarak, “Daha yakın tarih belirlenirse ne düşünürsünüz?” sorusu üzerine Başbakan Özgürgün ,“Yüksek Mahkeme Başkanı ile görüştük. Yasada ciddi değişiklikler gerektiğini söylüyor. Değişiklikleri yaptırdık. Başsavcılığa gönderdik. 9-10 madde hayati değişiklik yapılması gerek” diye konuştu.

Yeniden söz alan Hüseyin Angolemli, ise Başbakan'ın konuşmalarına cevaben, “Azınlık hükümetisiniz. Bu ayıp değil. Toplam 23’sünüz. Niye alınıyorsunuz?” diye sordu.

Ardından bazı yasa tasarılarının üçüncü görüşmelerine ilişkin tezkereler okundu ve oy çokluğuyla kabul edildi. Genel kurulun üçüncü görüşmeleriyle ilgili tezkereleri kabul ettiği yasa tasarıları şunlar:

"Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) 2017 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, Harita Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Üst Kademe Yöneticiliği Yapan Kamu Görevlilerinin Atanması Hakkında (Değişiklik) Yasa Tasarısı, KKTC Yükseköğretim Değişiklik Yasa Tasarısı."

Genel kurulda daha sonra, Yayın Yüksek Kurulu’nun UBP temsilcisi olarak atanan Alihan Pehlivan’ın istifası ve boşalan üyeliğe Yasemin Tanpınar’ı aday olarak önerilmesine ilişkin tezkere bilgiye getirildi.

Kurulda daha sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi’ne bağlı bazı milletvekilleri, Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekilleri ile Bağımsız Lefkoşa Milletvekili Mehmet Çakıcı’nın birlikte sundukları hükümete ilişkin güvensizlik önergesi okutulup, bilgiye sunuldu.