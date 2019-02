Girne Acapulco Otel’de yer alan çalıştayın açılışında saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalar yapıldı.

Üç hafta sonu olmak üzere toplam 6 gün sürecek çalıştay, “Daha güçlü UBP, daha güçlü KKTC için birlikte büyük hedeflere” konulu olacak.

Siyasal Stratejiler ve Vizyon Çalıştayı’nın açılış konuşmasını UBP Genel Sekreteri Hasan Taçoy yaptı.

Açılışta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu, 8. Genel Başkan Hüseyin Özgürgün de konuşma yaptı.

TAÇOY

UBP Genel Sekreteri Taçoy, Ulusal Birlik Partisinin; kökü 1950’li yıllara kadar dayanan çok güçlü bir milli, siyasal, sosyal hareketin devamı olduğunu kaydetti.

Taçoy, “Bu hareket bu anlayış Kıbrıs Türk halkını yok olmaya yüz tutmuş bir azınlık durumundan devlet sahibi bir halk olgusuna taşımıştır.Yeterli görmesek de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki bütün kalıcı eserlerin, sosyal devlet anlayışının altında UBP’nin mührü vardır” dedi.

“UBP GÖREV PARTİSİ”

UBP’nin “görev partisi” olduğu görüşünü ifade eden, görevlerinin devleti yaşatıp yüceltmek, halkın yaşam kalitesini artırmak ve Anavatan Türkiye ile ilişkilerini sürekli geliştirmek olduğunu söyleyen Taçoy, “Bu anlayışla parti olarak yeni bir sürece girmiş bulunuyoruz.UBP olarak devletimize, halkımıza en doğru, en etkin hizmetleri verebilmek için yoğun bir çalışma içindeyiz” ifadelerini kullandı.

Çalıştayın; bu çabalarının bir evresi olduğunu belirten Taçoy, açıklamasında şunlara yer verdi:

“Çalıştayımızla büyük hedeflere doğru ilerleyeceğiz. Çalıştay, Genel Başkanımız Ersin Tatar’ın görüş ve talimatları doğrultusunda, Merkez Yönetim Kurulu’muzun ilgili kararı ışığında gerçekleştirilmektedir."

Taçoy, ülkede sağlıktan eğitime enerjiye kadar yapacak çok işleri olduğunu vurgulayarak, UBP'de insan kaynağı inanç ve kararlılığın olduğunu kaydetti.

Çalıştayda yeni eski tüm kadronun görüşlerini alarak hedeflerin belirlenmesi çalışmalarına ivme katacaklarını belirten Taçoy, "Son kararlar ise Merkez Yönetim Kurulu ve Parti Meclisi’mizde alınacaktır.Ben, partimiz ve ülkemiz adına ortaya yararlı sonuçların çıkacağına eminim.” dedi.

ÖZGÜRGÜN

UBP eski Genel Başkanı Hüseyin Özgürgün de, UBP için elinden geleni yapmaya devam edeceğini belirterek, birlik beraberlik içinde toplanan çalıştayın önemli bir çalışma olduğunu belirtti.

“BİRLİK VE BARABERLİK İÇİNDE YÜRÜYORUZ”

Özgürgün, 6 yıl genel başkanlık görevini yürüttüğünü, şimdi de UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile beraber olduklarını, birlik ve beraberlik içinde yürüdüklerini vurguladı.

Partide birlik beraberliğin önemli olduğunu, bunu sağladıklarını ifade eden Özgürgün, seçim dönemine işaret ederek, "Parti genişledi büyüdü, seçimde büyük farkla birinci parti olduk, geleceğe güvenle bakıyoruz. çünkü seçimden güçlü çıktık halk UBP'ye görev verdi. gün gelecek çok yakın zamanda UBP hükümeti devralacak. Bu çok yakındır" diye konuştu.

“ÜLKEDE NE YAPILMIŞSA BİZ YAPTIK. NE YAPILACAKSA DA YİNE UBP YAPACAK”

Özgürgün, partide bu süreçte birlik ve beraberliğin daha da pekişeceğine vurgu yaparak, "UBP'nin Ülkeye hizmet aşkı ortada, ülkede ne yapılmışsa biz yaptık ne yapılacaksa da yine UBP yapacak" dedi.

Özgürgün, şimdiki hükümete bütçenin denk bütçe ile bırakıldığını ama bugün bildiği kadarıyla 800 milyon TL açık olduğunu belirterek, "İlk seçimde de her seçimde de UBP sandıktan güçlü çıkacak. Kadrolarımız güçlü, hep beraber güçlüyüz, biz olmadan ülkede bişey olmaz her zaman birlikte olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

TATAR

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar da, çalıştaya katılan destek veren birlik beraberlik içinde yer alan herkese teşekkür etti.

Tatar, UBP'nin bir vizyon hedef partisi olduğunu belirterek, yeni çalışmalar hedefler stratejiler belirlemek için hazırlanan çalıştaya katılan destek verenleri hazırlayanları kutladı.

Genel Başkan olalı 4 ay geçtiğini, partide diyalog, kaynaşmayı artırmak için gece gündüz çalıştıklarını ifade eden Tatar, şu anda zorlama bir hükümetin ülkeyi yönettiğini ancak tüm sektörlerin isyan noktasında olduğunu söyledi.

Tatar, UBP'nin bu bilinçle birlik beraberliğini artırması, göreve hazır olması gerektiğini vurguladı.

“UBP, UMUT”

UBP'nin ülke için umut olduğunu, bu yüzden her platformda tüm kadrolarıyla iktidara hazır olduğunu belirten Tatar, halkın da UBP'yi beklediğini kaydetti.

“HÜKÜMET DAHA FAZLA GİDEMEZ...”

Kıbrıs konusunda da hükümetin ayrı olduğunu, ülkede ekonomi, tüm sektörler ve refahın bozulduğunu ifade eden Tatar, "UBP olarak etkin muhalefet yapıyoruz hükümeti salladık, dağınık bir hükümet var ve daha fazla gidemezler, biz de iktidara hazır olmalıyız, bu yönde çalışıyor, Türkiye Cumhuriyeti ile de ilişkilerimizi iyi tutuyoruz" dedi.

Ersin Tatar, Kıbrıs konusuna da değinerek, bu konuda çok dikkatli olunması ve oyuna gelinmemesi gerektiğini, halk desteğini arkalarına alarak KKTC'yi geliştirmeleri gerektiğini vurguladı.

Çalıştayın önemine işaret eden Tatar, buradan çıkacak sonucun UBP'nin geleceğine vizyonuna hedeflerine ulaşmasında yol gösterici olacağına inanç belirtti.

Tatar, "Yolumuz iktidar yoludur. Ulusal davaya sahip çıkacağız" dedi.

EROĞLU

3. Cumhurbaşkanı ve UBP Onursal Başkanı Derviş Eroğlu da, bugün gördüğü birlik beraberlikten çok etkilendiğini, kişilerin geçici olduğunu kalıcı olanın UBP olduğunu belirterek, partiyi sağlam temeller üzerine kurduklarını söyledi.

Sevgi saygı parti sadakatinin önemine işaret eden Eroğlu, bunlar olmazsa partinin olamayacağını belirterek, devleti yaşatıp yüceltmenin de bunları istediğini kaydetti.

“KIBRIS KONUSUNDA ARTIK NOKTA KONMALI”

Eroğlu, Kıbrıs konusunda artık bir nokta konması gerektiğini, müzakereler ucu açık sürdürüldükçe bir sonuç çıkamayacağını ifade ederek, Cumhurbaşkanlığı döneminde Kıbrıs konusundaki görüşmelerini anlattı.

Eroğlu, Kıbrıs Türk tarafının masaya harita koymasını eleştirerek, müzakere oyununun tüm esnekliklere rağmen sonuçlanmadan İsviçre'de bittiğini ve şu anda masaya oturup federasyon tartışılmasının çok yanlış olacağını söyledi.

Bu yönde görüş ve değerlendirmelerini paylaşan Eroğlu, sadece bu konunun bile şu andaki mevcut hükümetin yıkılmasına sebep olduğunu ifade etti.

“UBP ÜLKENİN HER ALANDA GELİŞMESİ İÇİN ÇALIŞTI”

UBP'nin KKTC'nin kuruluş aşamasından bugüne dek ülkenin her alanda gelişmesi için çalıştığını, şimdi de kadrolarını gençleştirerek ve genişleterek ülkenin ileriye gitmesini sağlayacağını ifade eden Eroğlu, hedeflerin önemine işaret etti.

Eroğlu, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin ileriye taşınması için her zaman ilişkilerin iyi tutulması gerektiğine de vurgu yaparak, partinin sürekli çalışması gerektiğini vurguladı.

Gençlere seslenen Eroğlu, gençlerin partiye ülkeye sahip çıkması için çalışması, bir birine sevgi saygı duyması vefalı olması gerektiğini söyledi.

Eroğlu, "Devleti geliştirip yücelteceğiz uluslararası alanda tanıtacağız, bu konuda karşımıza çıkanı da ezip geçeceğiz" dedi.

ÇALIŞTAY

Çalştayı yönetecek Derviş Baha’nın konuşmasından sonra çalıştaya geçildi.

Çalıştay beyin fırtınası yöntemiyle gerçekleştirilecek.



Çalıştay programı, “Tanıtım, beklentiler, stratejik planlama, güçlü yanların belirlenmesi, güçlendirme gereksinimi olan yanların belirlenmesi, dışımızdaki bizi etkileyen politik ekonomik sosyokültürel teknolojik ekolojik legal analiz faktörlerin analizi” başlıklarıyla yapılacak.