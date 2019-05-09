UBP tabanı Kudret Özersay'ın yaptıklarını unutmadı! "Özersay bitmiş durumda bir adam"

UBP Lefkoşa Milletvekili, eski Başbakan Hüseyin Özgürgün Genç TV'de açıklamalar yaptı.

"Özersay bitmiş durumda bir adam"

İşte o açıklamadan satır başları....

UBP tabanı Kudret Özersay'a karşı çok tepki içerisindedir.

UBP tabanı Özersay ve Partisine tepkilidir.

Koalisyon kuruluyor olsa bile UBP tabanındaki tepkisinden vazgeçmez.

Hükümet kurulsa bile bu sıkıntılar bitmez.

HP bir seçimde 3-4 vekile düşer...

Koalisyona neden koltuk değneği olunmalı, erken seçime gidilmeli.

Kudret Özersay için UBP ile hükümet kurmak nimettir. Bunun halka faydası olmaz.

Kendi ortaklarına bile siyasi oyun oynamıştır. Bunu UBP'ye de oynar.

UBP HP ile koalisyon kurmamalı, UBP yetkili kurulları bu kararı alırsa kurul kararlarına uyarız, mücadelemize devam ederiz.